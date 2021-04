Diskussionen um die Notbremse : Intensivmediziner: „Es ist fünf nach zwölf“

Pandemie in Deutschland : Mehr als 29.400 Neuinfektionen, Inzidenz steigt auf 160,1

Das Robert-Koch-Institut meldet binnen 24 Stunden 29.426 Neuinfektionen. Das sind 9019 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche. 293 Menschen starben in den vergangenen 24 Stunden an Covid-19.