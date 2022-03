Pandemie in Deutschland : Freiheit gibt es nur für alle

Nun reicht es aber echt, zwei Jahre sind doch genug, wir wollen unsere Normalität wiederhaben – es ist ein Wunsch, der sich in der pandemiemüden Gesellschaft verständlicherweise immer breiter macht. Das Virus hat uns viel von dem genommen, was uns Menschen zu Menschen macht. Es hat Existenzen zerstört und sich in die Seelen gefressen. Der 20. März sollte nun der Anfang vom Ende der Pandemie sein. So das Versprechen der Politik. Doch statt wiedergewonnener Freiheit gilt in großen Teilen Deutschlands auch in den kommenden Wochen: Maske tragen, Abstand bewahren, Impfausweis vorzeigen. Ein Bundesland nach dem anderen hat sich vorerst von weiteren Öffnungsschritten verabschiedet.

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Länder fangen damit den Hochmut der Bundesregierung auf, die trotz Rekordinzidenzen, trotz zunehmender schwerer Verläufe in den höheren Altersgruppen und trotz steigender Zahlen von Long-Covid-Fällen am neuen Infektionsschutzgesetz festhält. Doch dass viele Verantwortliche ihren eigenen Beschlüssen selbst nicht trauen, zeigt etwa die Reaktion von Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Treffen mit den Ministerpräsidenten. Er appellierte an die Bevölkerung, weiterhin Abstand zu halten, die Hygienevorschriften zu beachten und Mundschutz zu tragen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach mahnt ohnehin seit Tagen auf allen Kanälen, wie schlimm die Lage eigentlich sei, was für Leid und wie viel Tod uns noch drohe und wie herausfordernd der Herbst werde.