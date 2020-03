Von 9/11 bis Corona : Verschwörungstheorien aus dem Baukasten

Zu dem Angriff auf Amerika am 11. September 2001, bei dem fast 3000 Menschen starben, bekannte sich sehr schnell die von Usama Bin Ladin geführte islamistische Terrororganisation Al Qaida. In akribischen Recherchen seriöser Medien wie etwa der New York Times und einer umfassenden Untersuchung des amerikanischen Kongresses wurden die lange vorbereiteten Anschläge der vier Terrorkommandos untersucht und genau rekonstruiert. Doch schon wenige Monate nach „9/11“ kursierten im Internet Verschwörungstheorien.

Danach war der amerikanische Geheimdienst CIA für den Einsturz der Twin Towers in New York, die Attacke auf das Pentagon in Washington und den Absturz eines Passagierflugzeugs in Pennsylvania verantwortlich. In Amerika verbreiteten Anhänger der Bewegung „9//11 Truth movement“ diese Verschwörungsthese, wonach die amerikanische Regierung die Anschläge entweder selbst ausgeführt oder zumindest habe geschehen lassen, um einen Grund zum Einmarsch in den Irak und Afghanistan zu erhalten. Das Motiv sei die Sicherung der Ölvorkommen im Irak gewesen. Andere „Truther“ sahen hinter den Anschlägen eine Verschwörung des internationalen, angeblich jüdisch dominierten Finanzkapitals, geführt vom Bankhaus Rothschild und ausgeführt vom israelischen Geheimdienst Mossad.