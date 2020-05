In Bremerhaven : 20 Corona-Fälle in Zusammenhang mit Pfingstgemeinde

In der nächsten freikirchlichen Gemeinde ist das Coronavirus ausgebrochen: In Bremerhaven haben sich mindestens 20 Menschen mit dem Virus angesteckt, die Verbindungen zu einer Pfingstgemeinde haben.

Zwei Frauen fahren mit Fahrrädern auf dem Weserdeich in Bremerhaven. In der Stadt haben sich 20 Mitglieder einer Freikirche mit Corona angesteckt. Bild: dpa

Im Zusammenhang mit einer Pfingstgemeinde in Bremerhaven haben sich mindestens 20 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. „Das Ausbruchsgeschehen wird weiter ermittelt“, sagte ein Sprecher der Bremer Gesundheitssenatorin am Freitagmorgen. Zuvor hatte die „Nordsee-Zeitung“ darüber berichtet. Dem Sprecher zufolge ist eine Glaubensgemeinschaft in einem Grenzgebiet von Bremerhaven und dem Landkreis Cuxhaven betroffen, sodass ein Teil der Fälle statistisch zu Niedersachsen gerechnet werde. Wie viele Menschen in Quarantäne sind, sagte er nicht.

Bereits am Dienstag hatte der Magistrat der Stadt Bremerhaven auf den Ausbruch mit damals mindestens fünf neuen Fällen hingewiesen. Es sei von einem begrenzten Geschehen „im sozialen und familiären Kontext“ auszugehen, hieß es in einer Mitteilung. Am Freitag kündigte ein Sprecher des Magistrats weitere Informationen im Laufe des Tages an.