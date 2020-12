Vor offiziellem Impfstart : 101 Jahre alte Frau hat erste Corona-Impfung in Deutschland erhalten

In Halberstadt in Sachsen-Anhalt haben die Corona-Impfungen begonnen. In einem Seniorenheim wurde die 101 Jahre alte Edith Kwoizalla als erste Bewohnerin geimpft.

In Halberstadt (Landkreis Harz) haben am Samstag bereits die Corona-Impfungen begonnen. Im Seniorenzentrum Krüger wurde die 101 Jahre alte Edith Kwoizalla als erste Bewohnerin mit dem den Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer geimpft. Beobachtern zufolge nahm sie den Pieks gelassen und mit einem Lächeln hinter dem Mund-Nasen-Schutz entgegen.

Der Landkreis habe zuvor angefragt, ob die Einrichtung vorbereitet sei, sagte Betreiber und Pflegefachkraft Tobias Krüger. „Jeder Tag, den wir warten, ist ein Tag zu viel“, sagte er. Insgesamt ließen sich den Angaben zufolge 20 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 10 Mitarbeitende impfen.

Spahn spricht von „nationalem Kraftakt“

Das Land Sachsen-Anhalt hatte am Samstagmorgen die erste Lieferung mit 9750 Impfdosen in Empfang genommen und sie gleich weiterverteilt an die Landkreise und kreisfreien Städte. Der empfindliche Impfstoff wird gekühlt auf Minus 70 Grad angeliefert. Der offizielle Impfstart ist für Sonntag geplant.

Vor dem Start der größten Impfkampagne in der deutschen Geschichte rief Gesundheitsminister Jens Spahn am Samstag zu einem „nationalen Kraftakt“ auf, um so viele Menschen wie möglich gegen das Coronavirus zu immunisieren. „Wir wollen so viele Menschen impfen, dass das Virus keine Chance mehr hat, in Deutschland und in Europa“, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Jede Impfung mehr bedeute weniger Infektionen und weniger Todesfälle. „Wer mitmacht, rettet Leben“, betonte Spahn. „Dieser Impfstoff ist der entscheidende Schlüssel, diese Pandemie zu besiegen. Er ist der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurückbekommen können.“

Die Corona-Impfungen sollen in Deutschland am Sonntag beginnen. Bereits am Samstag wurden die ersten Dosen an die Bundesländer ausgeliefert, wo sie an Impfzentren und mobile Teams verteilt werden sollen. Zuerst sollen Menschen über 80 sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden. In den bundesweit über 400 Impfzentren soll der Betrieb starten, sobald ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht.