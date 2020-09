Robert-Koch-Institut : Zahl der Neuinfektionen erreicht höchsten Wert seit April

Starker Anstieg : Die Corona-Zahlen steigen wieder auf über 2000 Neuinfektionen

In Deutschland stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus an. Die Schwelle von 2000 war zuletzt in der zweiten Augusthälfte überschritten worden. Der Bonner Virologie-Professor Streeck dämpft die Hoffnungen auf einen schnellen Impfstoff.