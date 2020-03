Psyche und Coronavirus : Die Angst lebt von der Unsicherheit Von Christina Lopinski

- Aktualisiert am 18.03.2020 - 11:11 Bildbeschreibung einblenden Besonders in der sozialen Isolation kann sich die Angst ausbreiten. Das Gefühl ist primär nichts Schlimmes – der falsche Umgang damit schon. Bild: Reuters Die Ausnahmesituation durch das Coronavirus verstärkt die Leiden von psychisch instabilen Menschen: Isolation, Depression, Angststörung. Gegen die Vereinsamung kann man etwas tun. 2 Min. Permalink: https://www.faz.net/-guw-9xkwv Weitersagen abbrechen Auf leere Supermarktregale folgen nun leere Straßen – die Corona-Pandemie ist in Europa angekommen und mit ihr eine kollektive Unsicherheit. Der weitestgehende Stillstand des öffentlichen Lebens hat nicht nur ökonomische Auswirkungen. Homeoffice und Corona-Ferien berauben Menschen ihrer Alltagsstrukturen. Die Ausnahmesituation bricht dabei mit zahlreichen Gewohnheiten: kein Fußballtraining am Mittwoch und kein Besuch bei Oma am Sonntag. Und was ist eigentlich mit Kindergeburtstagen? Corona kennt keine Routine und die sich täglich ändernde Situation fordert eine Offenheit gegenüber der Unsicherheit. „Das macht vielen Menschen Angst. Wir haben lange in einer Illusion der Sicherheit gelebt“, sagt Jan Kalbitzer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, der in Berlin die Stressambulanz einer Tagesklinik leitet. Die Welt sei schon immer ungewiss gewesen – wir hätten in den vergangenen Jahrzehnten nur gelernt, das auszublenden. „Wir sind an einem Punkt, an dem wir die Gefahren, die auf uns zukommen, nicht mehr ignorieren können.“ Angst sei primär nichts Schlimmes – der falsche Umgang mit dem Gefühl schon. Der Angst gemeinschaftlich begegnen Es sind die unbekannten Umstände des Virus, als die Krankheit selbst, die Ängste auslösen. Deshalb ist laut Kalbitzer der soziale Austausch so wichtig. Vor allem jetzt, wo die Regierung die Einschränkung sozialer Interaktion empfiehlt und vermehrt häusliche Isolation angeordnet wird. „Es geht allen Menschen so“, sagt Kalbitzer. Aber nicht alle Menschen gehen gleich mit der Angst um. Vor allem für Menschen, die ohnehin schon psychisch geschwächt sind, die an Depressionen oder Angststörungen leiden, ist die Corona-Pandemie gefährlich. Isolation kann zu Vereinsamung führen und psychische Krankheitsbilder verstärken. F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach. „Es ist wichtig, Kontakt zu diesen Menschen aufzunehmen und zu halten. Diese Menschen müssen jetzt unterstützt werden.“ Kalbitzer spricht damit eine Risikogruppe an, die neben älteren und vorerkrankten Personengruppen oft vergessen wird. Für psychisch Erkrankte ist das Virus ein idealer Nährboden, um sich sozial isoliert und von der Tagesstruktur entfremdet toxischen Gedanken hinzugeben. Genauso wichtig wie ein Einkauf kann also ein Anruf sein. Bewegung für psychische Gesundheit Auch für psychisch stabile Menschen ist diese Extremsituation anstrengend, der Mensch muss sich vollständig neu an ein Umfeld anpassen, das sich ständig verändert. Kalbitzer rät neben dem sozialen Austausch dazu, eine neue Tagesstruktur zu finden. Außerdem sei Bewegung wichtig – nicht nur für den Körper, sondern auch für die Psyche. Solange man noch nach draußen dürfte, sollte das mit genügend Abstand getan werden. Aber auch in der Wohnung gäbe es Möglichkeiten. „Man kann sich einen Parcour aufbauen und dort laufen, Hauptsache man bleibt in Bewegung.“ Körperlich aktiv zu sein bedeutet handlungsfähig zu bleiben. So fühlt man sich der Corona-Krise nicht ausgeliefert. Indem das persönliche Verhalten geändert und ein neuer Umgang mit der Krise gefunden wird, findet eine Annahme statt und die Angst wird weniger. Diese Anpassung ist in den vergangenen Tagen immer deutlicher zu spüren. Vor allem Künstler und Kreative verschieben ihr Angebot in die Online-Öffentlichkeit. Konzerte finden auf Twitter statt und Yogastunden werden auf Spendenbasis angeboten. All das hilft dabei, mit der Unsicherheit umzugehen. Das Gemeinschaftsgefühl nimmt einen wichtigen Platz ein. Egal, ob erkrankt oder nicht – weil das Virus die Strukturen durchwandert und sich Sars-CoV-2 durch die Gesellschaft frisst, verändert sich der persönliche Bezugsrahmen und vielleicht ist es ein Trost zu wissen, dass alle irgendwie betroffen sind und Ängste teilen. Mehr zum Thema 1/ true

Zur Startseite Permalink: https://www.faz.net/-guw-9xkwv Weitersagen abbrechen

Topmeldungen Im Ausbruchsland wird nur noch eine Infektion mit Sars-CoV-2 am Tag festgestellt. Doch zugleich zeigt sich: Die Dunkelziffern in China sind erschreckend hoch. Das könnte die schnelle Verbreitung erklären. Wegen der Conora-Pandemie will Angela Merkel sich am Abend direkt an die Deutschen richten. Neue, noch härtere Maßnahmen wolle die Kanzlerin aber nicht verkünden, erfuhr die F.A.Z. Hält das Internet die Belastung durch unzählige Homeoffice-Nutzer aus? Wir zeigen, welche Unternehmen in der Corona-Krise zu Höchstleistungen auflaufen müssen. Der frühere Nationaltorwart Jens Lehmann polarisierte schon früher. Nun stellt er unter anderem die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronakrise in Frage – und erntet dafür einen Shitstorm.

Newsletter Immer auf dem Laufenden Sie haben Post! Abonnieren Sie unsere FAZ.NET-Newsletter und wir liefern die wichtigsten Nachrichten direkt in Ihre Mailbox. Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut. Bitte wählen Sie einen Newsletter aus. Newsletter wählen Newsletter für Deutschland

DER TAG – Am frühen Morgen

Hauptwache

DER TAG - Am Morgen

Politik-Analysen

DER TAG - Am Mittag

Finanzen-Analysen

Wirtschaft

Sport-Analysen

DER TAG am Nachmittag

Themen des Tages

Rhein-Main

DER TAG - Am Abend

Wissenschaft

Frankfurter Allgemeine Stil

Literatur

Familie

Einspruch Bitte tragen Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Abonnieren Vielen Dank für Ihr Interesse an den F.A.Z.-Newslettern. Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail, um Ihre Newsletterbestellung zu bestätigen.

{"show_ads": true, "numFound": 3, "docs": [{"doc_type": "artikel", "create_date": "2020-03-15T14:03:02Z", "faz_plus": true, "title": "\u201eIch wei\u00df nat\u00fcrlich auch, dass ich alt bin\u201c", "url": "https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-bei-risiko-gruppen-wie-ist-das-fuer-die-aelteren-16679573.html", "teaser_img_url": "https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/471976329/1.6679880/article_teaser_ressortmodul/altenzentrum-bewohnerin-anna.jpg", "section": "gesellschaft", "author": "Julia Schaaf", "change_date": "2020-03-16T14:01:49Z", "teaser": "Normalerweise dr\u00fcckt sich die Solidarit\u00e4t zwischen den Generationen in einer Krise dadurch aus, dass man hinf\u00e4hrt und sagt: \u201eHier bin ich\u201c. Genau das f\u00e4llt nun wegen der Infektionsgefahr aus. Wie ist das f\u00fcr die \u00c4lteren? \r

", "supertitle": "Risikogruppen \u00fcber Corona", "source": "F.A.S.", "teaser_img_subline": "Altenzentrum-Bewohnerin Anna Hardt in Heinsberg: Nordrhein-Westfalen hat ein weitgehendes Besuchsverbot erlassen. ", "date": "2020-03-15T14:03:02Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6679573", "payload": {"headline_short": "Risikogruppen \u00fcber Corona: \u201eIch wei\u00df nat\u00fcrlich auch, dass ich alt bin\u201c", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2020-03-15T15:03:03.000+0100\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/471976329/1.6679880/altenzentrum-bewohnerin-anna.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2020-03-13T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Altenzentrum-Bewohnerin Anna Hardt in Heinsberg: Nordrhein-Westfalen hat ein weitgehendes Besuchsverbot erlassen. \", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-03-15T15:03:03.000+0100\", \"title\": \"65916974\", \"first_publication_date\": \"2020-03-13T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6679880\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2020-03-16T14:01:49Z", "committed": "2020-03-16T14:01:49Z", "seo_description": "", "seo_title": "Corona bei Risiko-Gruppen: Wie ist das f\u00fcr die \u00c4lteren?", "source": "F.A.S.", "first_publication": "2020-03-14T18:22:55.228Z", "teaser_img_id": "1.6679880", "published": "2020-03-15T14:03:02.419Z", "date_changed": "2020-03-16T14:01:49Z", "first_publication_date": "2020-03-15T14:03:02.419Z", "coords": [], "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-bei-risiko-gruppen-wie-ist-das-fuer-die-aelteren-16679573/altenzentrum-bewohnerin-anna-16679880.html\", \"image_id\": \"1.6679880\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2020-03-15T15:03:03.000+0100\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/471976329/1.6679880/altenzentrum-bewohnerin-anna.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2020-03-13T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Altenzentrum-Bewohnerin Anna Hardt in Heinsberg: Nordrhein-Westfalen hat ein weitgehendes Besuchsverbot erlassen. \", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-03-15T15:03:03.000+0100\", \"title\": \"65916974\", \"first_publication_date\": \"2020-03-13T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6679880\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus", "dpa_nitf_fixture": ""}, {"doc_type": "artikel", "create_date": "2020-03-13T10:45:10Z", "faz_plus": false, "title": "Deutschlands Umgang mit Corona \u201eerinnert an sp\u00e4tr\u00f6mische Dekadenz\u201c", "url": "https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/praesidentin-des-hamburger-giga-instituts-kritisiert-corona-umgang-16676076.html", "teaser_img_url": "https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/wirtschaft/2148286849/1.6676091/article_teaser_ressortmodul/amrita-narlikar-in-ihrem-buero.jpg", "section": "wirtschaft", "author": "Carsten Germis, Hamburg", "change_date": "2020-03-13T11:16:46Z", "teaser": "Die Pr\u00e4sidentin des Hamburger GIGA-Instituts mahnt mehr Verantwortung in der Krise an. Jede Gesellschaft, die sich sozial f\u00fchle, m\u00fcsse die Schwachen sch\u00fctzen. Alles andere sei selbsts\u00fcchtig und unverantwortlich.", "supertitle": "Kritik von Amrita Narlikar", "source": "F.A.Z.", "teaser_img_subline": "Amrita Narlikar in ihrem B\u00fcro", "date": "2020-03-13T10:45:10Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6676076", "payload": {"headline_short": "Amrita Narlikar: Umgang mit Corona \u201eerinnert an sp\u00e4tr\u00f6mische Dekadenz\u201c", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2020-03-13T11:45:11.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/wirtschaft/2148286849/1.6676091/amrita-narlikar-in-ihrem-buero.jpg\", \"section\": \"wirtschaft\", \"published\": \"2017-06-15T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Amrita Narlikar in ihrem B\\u00fcro\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-03-13T11:45:11.000+0100\", \"title\": \"65866231\", \"first_publication_date\": \"2017-06-15T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6676091\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/wirtschaft\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2020-03-13T11:16:46Z", "committed": "2020-03-13T11:16:46Z", "seo_description": "", "seo_title": "Pr\u00e4sidentin des Hamburger GIGA-Instituts kritisiert Corona-Umgang", "source": "F.A.Z.", "first_publication": "2020-03-13T10:45:10.522Z", "teaser_img_id": "1.6676091", "published": "2020-03-13T10:45:10.522Z", "date_changed": "2020-03-13T11:16:46Z", "first_publication_date": "2020-03-13T10:45:10.522Z", "coords": ["53.5505560000000000,9.9933330000000000"], "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/wirtschaft/praesidentin-des-hamburger-giga-instituts-kritisiert-corona-umgang-16676076/amrita-narlikar-in-ihrem-buero-16676091.html\", \"image_id\": \"1.6676091\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2020-03-13T11:45:11.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/wirtschaft/2148286849/1.6676091/amrita-narlikar-in-ihrem-buero.jpg\", \"section\": \"wirtschaft\", \"published\": \"2017-06-15T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Amrita Narlikar in ihrem B\\u00fcro\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-03-13T11:45:11.000+0100\", \"title\": \"65866231\", \"first_publication_date\": \"2017-06-15T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6676091\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/wirtschaft\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/wirtschaft", "dpa_nitf_fixture": ""}, {"doc_type": "artikel", "create_date": "2020-03-13T12:22:25Z", "faz_plus": false, "title": "Wie sich jeder vor dem Coronavirus sch\u00fctzen kann", "url": "https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/coronavirus-in-deutschland-tipps-fuer-den-alltag-16652723.html", "teaser_img_url": "https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/3968016967/1.6652743/article_teaser_ressortmodul/eine-mikroskopische-aufnahme.jpg", "section": "gesellschaft", "author": "Christina Lopinski", "change_date": "2020-03-16T14:03:01Z", "teaser": "Die Informationsflut ist riesig, die Unsicherheit rund um den neuartigen Erreger auch. Unwissenheit schafft Hysterie. F\u00fcnf Fragen und Antworten zum Thema.", "supertitle": "Tipps f\u00fcr den Alltag", "source": "FAZ.NET", "teaser_img_subline": "Eine mikroskopische Aufnahme des U.S. National Institute of Health zeigt das neuartige Coronavirus. Die Probe wurde von einem Patienten isoliert.", "date": "2020-03-13T12:22:25Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6652723", "payload": {"headline_short": "Coronavirus erreicht Deutschland \u2013 wie k\u00f6nnen wir uns sch\u00fctzen?", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2020-02-27T10:05:37.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/3968016967/1.6652743/eine-mikroskopische-aufnahme.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2020-02-17T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Eine mikroskopische Aufnahme des U.S. National Institute of Health zeigt das neuartige Coronavirus. Die Probe wurde von einem Patienten isoliert.\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-02-27T10:05:37.000+0100\", \"title\": \"65539743\", \"first_publication_date\": \"2020-02-17T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6652743\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2020-03-16T14:03:01Z", "committed": "2020-03-16T14:03:01Z", "seo_description": "", "seo_title": "Coronavirus in Deutschland: Tipps f\u00fcr den Alltag", "source": "FAZ.NET", "first_publication": "2020-02-26T16:30:25.904Z", "teaser_img_id": "1.6652743", "published": "2020-03-13T12:22:25.979Z", "date_changed": "2020-03-16T14:03:01Z", "first_publication_date": "2020-02-26T16:30:25.904Z", "coords": [], "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/coronavirus-in-deutschland-tipps-fuer-den-alltag-16652723/eine-mikroskopische-aufnahme-16652743.html\", \"image_id\": \"1.6652743\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2020-02-27T10:05:37.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/3968016967/1.6652743/eine-mikroskopische-aufnahme.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2020-02-17T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Eine mikroskopische Aufnahme des U.S. National Institute of Health zeigt das neuartige Coronavirus. Die Probe wurde von einem Patienten isoliert.\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-02-27T10:05:37.000+0100\", \"title\": \"65539743\", \"first_publication_date\": \"2020-02-17T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6652743\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus", "dpa_nitf_fixture": ""}], "plista_alternative": false}