Coronavirus-Quarantäne : Italien riegelt seinen Norden ab

Aktualisiert am

Italien ist das Land in Europa mit den meisten bestätigten Coronavirus-Infizierten. Nun hat die Regierung angekündigt größere Gebiete in Norditalien unter Quarantäne zu stellen. Betroffen sind mehr als zehn Millionen Menschen.

Ein Soldat mit Atemschutzmaske hält an einer Straßensperre in Italien eine Winkerkelle in die Höhe. Bild: dpa

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus will Italien größere Gebiete im Norden des Landes abriegeln. Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte am frühen Sonntagmorgen an, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Betroffen von den Maßnahmen sind die Region Lombardei und 14 Provinzen. Diese seien Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro und Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso und Venedig, sagte Conte.

Die Lombardei gilt als Herz der italienischen Wirtschaft. Vor einiger Zeit waren bereits kleinere Gebiete mit zusammen rund 50 000 Menschen in der Provinz Lodi in der Lombardei und in Venetien zu Sperrzonen erklärt worden. Diese Vorsichtsmaßnahme werde jetzt ausgeweitet und ergänzt, sagte Conte. Die neuen Sperrgebiete sollten von sofort bis zunächst bis 3. April gelten, schrieb die Zeitung „La Repubblica“.

Fast 6000 Infizierte

Italien ist das Land in Europa mit den meisten bestätigten Sars-CoV-2-Infektionen. Die Zahl der Infizierten und Toten steigt trotz umfangreicher Gegenmaßnahmen stetig an. Bis Samstag zählten die Behörden 5883 Menschen mit einer Infektion. 233 Menschen davon sind gestorben. Um die Krise in den Griff zu bekommen, hat die Regierung unter anderem alle Schulen, Kindergärten und Universitäten bis Mitte März geschlossen.

Der Chef der italienischen Zivilschutzbehörde, Angelo Borrelli, teilte am Samstag mit, dass die Lage in den Krankenhäusern in der Lombardei gespannt sei. Er rechne damit, dass die Region die Verlegung von Intensiv-Patienten in andere Regionen erbitten werde. Dies könnte den Quarantäne-Regeln zuwiderlaufen.

Der Regionalpräsident der Lombardei, Attilio Fontana, kritisierte Medienberichten zufolge, der Regierungsentwurf für die Quarantäne sei chaotisch und benötige Klarstellungen. Medienberichten zufolge müssten in den Quarantänezonen alle Schulen, Sportstätten, Museen, Theater und Kulturzentren geschlossen bleiben. Besuche in Krankenhäusern und Seniorenheimen sollen eingeschränkt werden. Religiöse Zeremonien und selbst Beerdigungen würden in den Quarantänegebieten ausgesetzt.

Arbeitnehmer sollen Berichten zufolge vorzugsweise von Zuhause aus arbeiten. Lokale und Geschäfte dürften nur ihren Betrieb fortsetzen, wenn ein Mindestabstand zwischen den einzelnen Gästen und Mitarbeitern von einem Meter eingehalten wird. Der Zugang zu Geschäften würde außerdem eingeschränkt, um Menschenaufläufe zu verhindern. In Mailand erledigten am Samstagabend viele Menschen Einkäufe, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete.