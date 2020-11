Coronavirus : RKI meldet mehr als 18.000 Neuinfektionen und 261 Todesfälle

Im Vergleich zur Vorwoche steigen die Infektionszahlen weiter an. Die Zahl der Todesfälle ist so hoch wie seit April nicht mehr.

In Deutschland sind mehr als 18.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 18.487 neue Ansteckungsfälle erfasst.

Die neuen Zahlen liegen deutlich unter dem Rekordwert von 23.399 Fällen, den das Institut am vergangenen Samstag gezählt hatte. Sie sind aber höher als vor einer Woche: Vor sieben Tagen hatte das RKI rund 17.000 neue Fälle gemeldet.

Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland laut den jüngsten Zahlen des RKI 705.687 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Deutschland stieg demnach auf 11.767 – dies waren 261 mehr als am Vortag. So viele Tote gab es im Zusammenhang mit dem Virus zuletzt im April.

Das RKI schätzt, dass rund 454 800 Menschen inzwischen genesen sind.

Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,92 (Vortag: 0,98). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch etwa 92 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.