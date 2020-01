Deutscher Coronavirus-Fall : Behörden prüfen 40 Kontaktpersonen

Das neues Coronavirus hat Deutschland erreicht, sagt der Präsident des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf (2.v.r.), am Dienstag in München. Bild: EPA

Nachdem sich ein 33 Jahre alter Mann in Bayern mit dem Coronavirus infiziert hat, werden nun 40 Kontaktpersonen in der Firma und Familie überprüft. Das sagte der Leiter der Taskforce Infektiologie, Martin Hoch, am Dienstag in München. „Die Zahl kann noch steigen.“ Überprüft wird auch der Kindergarten, in dem die Kinder des Patienten betreut werden. „Natürlich denken wir an Kinder und auch an die Kindergärten“, sagte der Präsident des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf. Noch gebe es aber keine Verdachtsfälle.

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) erklärte, der Infizierte liege isoliert im Klinikum München Schwabing. Der Mann hat sich wohl bei einer Kollegin aus China infiziert. Wie der Automobilzulieferer Webasto am Dienstag mitteilte, ist der bestätigte Erkrankte aus dem Landkreis Starnberg ein Mitarbeiter der Unternehmenszentrale in Stockdorf bei München. Laut dem Robert-Koch-Institut handelt es sich damit um die erste bekannte Mensch-zu-Mensch-Ansteckung außerhalb Asiens.

„Es geht ihm recht gut, gestern Vormittag hat er noch gearbeitet“, sagte Zapf. Der Mann habe an einer Schulung seiner Firma teilgenommen, an der auch eine Kollegin aus dem Werk des Unternehmens in Schanghai teilgenommen habe. Die Frau habe vor ihrer Reise nach Deutschland Besuch von ihren Eltern gehabt, die aus der besonders betroffenen Region Wuhan stammen. Sie sei am 23. Januar wieder zurückgeflogen und habe sich auf dem Heimweg krank gefühlt. Die Ansteckung habe „in einem Intervall, in dem die Chinesin noch symptomfrei war“ stattgefunden, so Zapf.

Bayern hat eine Hotline für besorgte Bürger geschaltet. Die Behörden nehmen „die Lage sehr ernst, aber wir sind auch gut vorbereitet“. „Die Kontaktpersonenermittlung läuft auf Hochtouren.“ Weitere Maßnahmen würden in Erwägung gezogen, sagte Huml. Gemeinsam mit dem Bund werde beraten, „ob es sinnvoll sein kann, an Flughäfen Fieber zu messen“. Auch die Barmer-Krankenkasse hat bereits eine Hotline geschaltet.

Weitere Mensch-zu-Mensch-Ansteckung in Japan

Zuvor hatte Japan hat den ersten Fall der neuen Lungenkrankheit bestätigt, bei dem sich der Betroffene nicht in China aufhielt, sondern in Japan infiziert hat. Ein infizierter Busfahrer habe Anfang des Monats zwei Gruppen chinesischer Touristen aus Wuhan gefahren, gab Gesundheitsminister Katsunobu Kato bekannt. Damit erhöht sich die Zahl der Fälle in Japan auf sechs.

Weltweit werden derweil die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verschärft. So sollen britische Rückkehrer aus der chinesischen Metropole Wuhan 14 Tage lang ihre Wohnung nicht verlassen – auch wenn sie keine Symptome einer Infektion mit dem neuen Coronavirus zeigen. Die Betroffenen sollten vorsichtshalber nicht zur Arbeit oder Schule gehen und keine öffentlichen Verkehrsmittel und Taxen nutzen, teilte die Gesundheitsbehörde Public Health England mit.

Experten suchen etwa 2000 Menschen, die seit Ausbruch der Lungenkrankheit aus der chinesischen Region nach Großbritannien geflogen sind. Noch sind zwar keine Infektionen nachgewiesen worden, doch gelten Ansteckungen als wahrscheinlich. Verkehrsminister Grant Shapps berichtete am Dienstag dem Sender BBC, dass man weiter an Plänen arbeite, Briten aus Wuhan herauszuholen. Sie sollten sich beim Konsulat melden. Die britischen Behörden gehen von etwa 200 Landsleuten aus, die nach Großbritannien zurück wollen.

In Hongkong werden die Verbindung mit einem Hochgeschwindigkeitszug zum chinesischen Festland vom 30. Januar an eingestellt. Auch Fährverbindungen würden gestoppt, sagte Regierungschefin Carrie Lam, die einen grünen Mundschutz trug, als sie vor die Presse trat. Die Zahl der Flüge von Hongkong nach China würden halbiert, Reisegenehmigungen für Festlandchinesen nach Hongkong würden nicht mehr erteilt.