Coronavirus in Wuhan : „Ich traue mich nicht mehr aus dem Haus“

Die Deutsche Irina El Aissati sitzt mit ihrem Mann und ihrer fünf Monate alten Tochter in Wuhan fest. Bald gehen ihnen die Lebensmittel aus. Ein Bericht einer Familie in Angst.

Vor zweieinhalb Jahren wurde mein Mann von seinem Arbeitgeber in Deutschland nach Wuhan entsandt. Wir haben eine fünf Monate alte Tochter und befinden uns zurzeit alle drei in Wuhan. Wir wohnen hier zentrumsnah in einem Hochhaus im 42. Stock. Normalerweise sieht Wuhan aus wie New York, wie Chicago oder wie Paris: lauter Skylines, alles ist beleuchtet, der Verkehr lärmt. Jetzt ist alles anders. Gerade schaue ich aus dem Fenster: Die meisten Gebäude sind nicht mehr beleuchtet, die Straßen sind leer. In diesem Augenblick fährt doch mal ein Auto die Straße entlang. Wohl ein Nachbarschaftstaxi.

Über das chinesische Neujahrsfest hatten wir eine Reise nach Thailand geplant. Es sollte der erste Urlaub mit unserer kleinen Tochter werden. Unser Flugzeug sollte in der Nacht vom 24. auf den 25. Januar abheben. Wir hatten uns schon richtig gefreut, endlich aus der Stadt zu kommen. Endlich Sonne tanken, endlich frische Luft! Daraus sollte nichts werden.

Die Lage in der Stadt war bei Weitem nicht so dramatisch, wie jetzt. Es war zwar zuvor von Dutzenden Erkrankten die Rede, aber noch nicht von Tausenden wie jetzt. Für den Fall der Fälle hatten wir dennoch Klamotten für Deutschland eingepackt, falls wir von Thailand aus nach Deutschland hätten fliegen müssen.

Die Supermarktregale sind leer

Am 23. Januar wachen wir auf, checken die Nachrichten und lesen die Hiobsbotschaft: Die Stadt ist komplett abgeriegelt. Alle Flüge wurden storniert, der Flughafen gesperrt, die öffentlichen Verkehrsmitteln und Züge wurden gestoppt. An dem Tag haben viele Einheimische versucht, die Stadt mit den Autos zu verlassen. Es bildeten sich kilometerlange Staus, die Menschen trugen Masken.

Am nächsten Tag wurden bereits alle Ein- und Ausfahrten aus der Stadt gesperrt. Dann wurden Brücken und Tunnel für den Verkehr blockiert, um die Ausbreitung der Krankheit zwischen einzelnen Stadtteilen einzudämmen. Einen Tag später wurde dann der Verkehr für Privatautos komplett verboten. Damit hatten wir nicht gerechnet.

Um uns zu informieren, benutzen wir die Kommunikationsplattform Wechat. Das ist so etwas wie Whatsapp. In Wechat gibt es verschiedene Gruppen der internationalen Gemeinde. Die Leute posten Fotos und Videos leerer Regale aus den Supermärkten der Stadt, tauschen sich aus, welche Lebensmittel noch in welchem Supermarkt zu bekommen sind. Das liegt nicht nur an den Feiertagen, sondern auch an Hamsterkäufen. Niemand kann sagen, bis wann die Stadtsperre dauern wird. Es kursierten Gerüchte, sie werde wohl erst Ende März oder im April aufgehoben; dann also, wenn der Frühling kommt und die Krankheit vielleicht von allein abklingt.

Wir lesen auch China Daily, eine offizielle Zeitung, die auch ins Englische übersetzt wird. Auch andere offizielle Nachrichten werden über Wechat verbreitet.

Als am 23. Januar die Meldung eintraf, dass die Stadt abgeriegelt wird, ist mein Mann noch schnell einkaufen gegangen. Der Supermarkt in unserer Nähe ist eine Art Gourmetsupermarkt. Dort werden auch ausländische Produkte verkauft, wie Käse und Olivenöl aus Europa oder Australien. Chinesen gehen dort kaum einkaufen. Nun war selbst dieser Laden leergefegt. Gemüse und Obst waren da schon ausverkauft, er stand mehr als zwei Stunden in der Warteschlange. Viel hat mein Mann nicht eingekauft, denn wir haben nicht geglaubt, die Stadt werde so lange abgeschottet sein. Nicht einmal das Hotel in Thailand haben wir am ersten Tag storniert, dachten wir doch, vielleicht noch ein paar Tage später fliegen zu können. Dem war nicht so.

Die Frustration steigt mit jedem Tag

Wir haben jetzt noch Lebensmittel für drei, vier Tage. Als Ziel haben wir uns gesetzt, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben und nicht rauszugehen, um das Risiko einer Infektion zu vermeiden. Besonders, seitdem die chinesischen Mediziner mitgeteilt haben, das Virus sei auch während der Inkubationszeit übertragbar, also wenn noch keine Symptome aufgetreten sind. Wir haben ein Baby. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren kann, wenn wir das Virus bekommen sollten. Das ist ein Horrorszenario.