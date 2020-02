Immer mehr Infektionen : Erster Todesfall wegen des Coronavirus in Hongkong

Einwohner stehen in einer Straße in Hongkong in einer Schlange, um neue Atemschutzmasken zu kaufen Bild: dpa

Durch das neuartige Coronavirus ist erstmals auch ein Patient aus Hongkong ums Leben gekommen. Die Krankenhausbehörde der chinesischen Sonderverwaltungsregionen bestätigte am Dienstag den Tod eines 39 Jahre alten Mannes. Wie die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ berichtete, hatte der Mann zuvor die besonders schwer vom Virus betroffene Stadt Wuhan besucht. Seit Ausbruch der neuen Lungenkrankheit ist es erst der zweite bestätigte Todesfall außerhalb des chinesischen Festlands. Zuvor war auch ein Patient auf den Philippinen ums Leben gekommen.

Die Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus war am Dienstag in China abermals sprunghaft angestiegen. Wie die chinesische Gesundheitsbehörde mitteilte, gab es 20.438 bestätigte Erkrankungen – 3225 neue Fälle im Vergleich zum Vortrag. Die Zahl der Todesopfer stieg demnach um 64 auf 425. Die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone Macau kündigte an, für zwei Wochen alle Kasinos zu schließen.

Rationierung von Gesichtsmasken

Wegen des Ausbruchs der Lungenkrankheit hat jetzt auch die ostchinesische Metropole Hangzhou starke Einschränkungen des Verkehrs erlassen. Es ist schon die zweite Stadt außerhalb der schwer von dem Coronavirus betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina, die radikale Maßnahmen ergreift. Die Transportbehörden von Hangzhou teilten am Dienstag mit, dass in dem mehr als zwei Millionen Einwohner zählenden Stadtbezirk Xiaoshan der innerstädtische und überregionale Busverkehr eingestellt werde. Ferner forderte die Stadtregierung alle zehn Millionen Bewohner der Metropole auf, möglichst nicht vor die Tür zu gehen. Familien sollten ein Mitglied bestimmen, das alle zwei Tage zum Einkaufen vor die Tür gehen könne.

Hangzhou liegt etwa 750 Kilometer östlich der schwer heimgesuchten Stadt Wuhan in der Provinz Hubei, wo das Virus seinen Ausgang genommen hatte. Zuvor hatte schon die neun Millionen Einwohner zählende ostchinesischen Metropole Wenzhou ähnliche Beschränkungen für die Mobilität seiner Bewohner erlassen, sie aber nicht als Empfehlung formuliert, sondern zwingend vorgeschrieben. Beide Metropole gehören zur Provinz Zhejiang, die bislang etwas mehr als 800 Virusfälle zählt.

Zudem nahm die chinesische Polizei der staatlichen Nachrichtenagentur zufolge eine Frau fest, die den Kontakt mit einer Person aus einem vom Coronavirus betroffenen Gebiet „absichtlich verschleiert“ haben soll. Die 36 Jahre alte Frau befindet sich in der nördlichen Gemeinde Tianjin in Untersuchungshaft. Es gibt zunächst keine Details darüber, ob oder wann sie freigelassen wird. Ein High Court in der nordöstlichen Provinz Heilongjiang sagt, dass laut einer Gerichtsmitteilung vom 31. Januar Menschen, die das Virus absichtlich verbreiten, die Todesstrafe drohen könnte.

Unterdessen fliegt die Regierung in Taiwan 247 der etwa 500 in Wuhan befindlichen Bürger aus. Am späten Montagabend landet die Maschine am internationalen Flughafen in Taipeh. Die Passagiere werden für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Die taiwanesische Regierung beschwert sich, dass China zunächst nicht auf Forderungen eingegangen sei, betroffene Bürger auszufliegen, obwohl Peking anderen Regierungen – einschließlich der Vereinigten Staaten und Großbritannien – eine solche Erlaubnis erteilt habe. Bisher sind in dem Land 10 Fälle des Virus registriert, laut chinesischen Angaben soll auch ein Taiwanese in Wuhan infiziert sein. Die Regierung rationiert Gesichtsmasken auf zwei pro Person pro Woche.

Darüber hinaus sind im Hafen von Yokohama in Japan mehr als 3700 Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes unter Quarantäne gestellt worden. Ein Mann aus Hongkong, der im vergangenen Monat auf dem Schiff reiste, wurde positiv auf Coronavirus getestet. Der 80 Jahre alte Mann flog nach Japan und bestieg das Schiff „Diamond Princess“ der Reederei Carnival Japan am 20. Januar in Yokohama und landete am 25. Januar in Hongkong, wie das Unternehmen mitteilt. Die Reederei gehört zu dem britisch-amerikanischen Kreuzfahrtunternehmen Carnival. Carnival bestätigt, dass sich die Umschlagszeit des Schiffes um etwa 24 Stunden verzögert, damit die Behörden die Gesundheit aller 2666 Gäste und 1045 Besatzungsmitglieder an Bord überprüfen können.

Chinesischen Experten zufolge wird die Coronavirus-Epidemie in zehn bis 14 Tagen ihren Höhepunkt erreichen. Dafür müssten allerdings vorbeugende Maßnahmen verstärkt werden. In Deutschland wurden am Montagabend eine elfte und zwölfte Infektion bekannt. Allen Patienten gehe es soweit gut, hieß es.