Coronavirus in China : Etwa 100 Deutsche wollen aus Wuhan ausgeflogen werden

Etwa hundert Deutsche wollen nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aus der besonders vom neuartigen Coronavirus betroffenen chinesischen Metropole Wuhan ausgeflogen werden. Die Vorbereitungen zu diesem Flug seien „auf dem guten Wege“, sagte Spahn am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“.

Spahn ließ dabei offen, wie mit den aus Wuhan zurückkehrenden Deutschen nach ihrer Ankunft in Frankfurt am Main umgegangen werde und ob sie womöglich direkt danach isoliert werden. „Wir sind da in Kontakt mit den hessischen Behörden“, sagte der Bundesgesundheitsminister.

Trotz der mittlerweile bestätigten vier Krankheitsfälle auch in Deutschland sagte Spahn, er rate weiter zur „wachsamen Gelassenheit“. Die Krankheitsverläufe der bekannten deutschen Fälle seien „sehr milde“, die deutschen Behörden seien sehr gut vorbereitet.

Außerdem agiere China deutlich transparenter als bei der Sars-Epidemie in den Jahren 2002 und 2003. Spahn räumte aber ein, dass er sich von China aber manchmal noch mehr Transparenz wünschen würde.

Japan und Vereinigte Staaten haben mit Rückholaktion begonnen

Bereits am Dienstag haben mehrere Länder damit begonnen, ihre Landsleute aus der zentralchinesischen Stadt Wuhan auszufliegen. Ein Flugzeug mit Hunderten Japanern landete am Mittwoch auf Tokios internationalem Flughafen Haneda. Ein Charterflug der Vereinigten Staaten hob am Mittwochmorgen in der zentralchinesischen Stadt Wuhan mit amerikanischen Staatsbürgern an Bord ab, wie es aus Kreisen des Außenministeriums hieß.

Die Tokioter Regierung bestätigte Berichte der Nachrichtenagentur Kyodo, wonach vier Passagiere an Bord Husten und Fieber hatten. Ob sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten, war jedoch zunächst nicht klar. Die Frau und drei Männer, alle zwischen 30 und 50, kamen in separaten Rettungswagen ins Krankenhaus.

Mehr als 6.000 Infizierte weltweit

Zahlen der chinesischen Behörden vom Mittwoch zufolge starben mittlerweile 132 Menschen an dem neuartigen Coronavirus. Die Gruppe der Infizierten weltweit erhöhte sich auf mehr als 6000 Menschen. Wuhan gilt als Entstehungsort des Virus'. Der Verkehr öffentlicher Verkehrsmittel ist derzeit dort eingestellt. Die chinesischen Behörden versuchen so, die Verbreitung des Virus' zu stoppen. Die Symptome können denen einer Erkältung oder Grippe ähneln, das Virus kann aber auch Lungenentzündungen hervorrufen.

Takeo Aoyama, ein Mitarbeiter des Stahlherstellers Nippon mit einer Zweigstelle in Wuhan, sagte Reportern, er sei erleichtert, nach Japan zurückkehren zu können. „Wir haben uns immer unwohler gefühlt, während sich die Situation so schnell entwickelte und wir noch in der Stadt waren.“ Er trug einen weißen Mundschutz. Ein anderer Passagier, Takayuki Kato, berichtete, vor und nach dem Betreten des Flugzeugs sei jeweils ihre Temperatur gemessen worden.

Quarantänezentren für Australier und Neuseeländer

Auch in Amerika sind Krankenhäuser darauf vorbereitet, Menschen zu behandeln oder in Quarantäne zu nehmen. Der Flieger sollte zuerst Anchorage in Alaska und anschließend Ontario in Kalifornien ansteuern. Südkorea, Frankreich, die Mongolei und andere Regierungen planten ebenfalls Evakuierungen.

Australien und Neuseeland wollten dabei gemeinsam vorgehen und ihre Bürger aus Wuhans Provinz Hubei zunächst für 14 Tage in ein Quarantänezentrum auf der Weihnachtsinsel bringen. Auf dem australischen Außenterritorium im Indischen Ozean warteten zuvor Asylsuchende und Kriminelle auf ihre Abschiebung. Beide Länder verschärften ebenfalls ihre Reisehinweise. Australien riet von Reisen nach Hubei ab, Neuseeland von allen unnötigen Reisen nach China.