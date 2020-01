Die wichtigsten Antworten : Was Sie über das Coronavirus wissen müssen

Keine Party, stattdessen leere Straßen wie hier in Peking am Samstag in Peking: Um Ansteckungen zu verhindern, hat China Feiern zum Neujahrsfest abgesagt. Bild: EPA

Was weiß man über das Coronavirus?

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Weil es innerhalb weniger Tage gelungen ist, die Gensequenz des Virus zu entschlüsseln, weiß man schon relativ viel. Auch Tests, um infizierte Patienten zu identifizieren, sind vorhanden. Bei der Entschlüsselung hat man herausgefunden, dass es sich bei dem neuen Virus um einen Typ des Sarsvirus handelt, der eine schwere Atemwegsinfektion hervorrufen kann. Noch können Wissenschaftler aber nicht zuverlässig abschätzen, wie hoch die Mortalität und Morbidität des Virus ist, wie bedrohlich es also wirklich werden kann. Professor Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charité, stellt fest: „Es ist tatsächlich so, dass das ein ganz neues, aktuelles Geschehen ist. An den jetzt verfügbaren Virussequenzen kann man sehen, dass es gerade erst losgegangen ist.“