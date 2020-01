Coronavirus : China ordnet landesweite Maßnahmen an

Lungenkrankheit aus China : Coronavirus überträgt sich von Mensch zu Mensch

Die neuen Erkenntnissen in Bezug auf die Lungenkrankheit dürften die Angst vor dem Virus schüren. Die Zahl der Infektionen steigt rasant. Auch an einem europäischen Flughafen gibt es erste Fieberkontrollen. Die WHO beruft nun ein Krisentreffen ein.