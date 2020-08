Neue RKI-Zahlen : Sprunghafter Anstieg der Corona-Infektionen im Ausland

In der vergangenen Woche haben sich 39 Prozent der in Deutschland gemeldeten Neuinfizierten wohl im Ausland angesteckt. Das Robert-Koch-Institut nennt unter Reiserückkehrern besonders betroffene Gruppen.

Noch hat sich die Mehrheit der in Deutschland registrierten Corona-Infizierten auch in Deutschland angesteckt. Doch immer mehr Menschen infizieren sich im Ausland, wie neue Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigen. Während sich Anfang August noch 21 Prozent der Neu-Infizierten höchstwahrscheinlich im Ausland angesteckt haben, waren es in der vergangenen Woche rund 39 Prozent. Diese Entwicklung fällt in einen Zeitraum, in dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten angeordnet hatte und zahlreiche Testzentren auf Flughäfen, Autobahnparkplätzen und in Bahnhöfen eröffnet worden waren.

Zwar steigen bei mehr Tests auch die Fallzahlen, sagt RKI-Sprecherin Marieke Degen, doch dies sei nicht der Hauptgrund. „Nur weil wir so viel testen, gibt es nicht höhere Zahlen“, sagte Degen der F.A.Z. Die in ganz Deutschland seit Mitte Juli stetig gestiegenen Infektionszahlen gingen demnach auf konkrete Infektions-Cluster in den Landkreisen zurück. Diese hingen mit größeren Feiern, Freizeitaktivitäten, der Situation an Arbeitsplätzen, in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Flüchtlingsunterkünften zusammen. Und eben mit den Reiserückkehrern.

„Die Reiserückkehrer sind eine wichtige Infektionsquelle“, sagt RKI-Sprecherin Degen. Das Robert-Koch-Institut identifiziert in seinem jüngsten Tagesbericht auch bestimmte, besonders von Corona betroffene Gruppen unter den Rückkehrern. So sind bei Rückkehrern aus dem Kosovo oder der Türkei vor allem Kinder und Personen mittleren Alters betroffen. Dies weise auf mögliche Reisen im „Familienverbund“ hin, schreibt das RKI in dem Bericht. Rückkehrer aus Spanien oder Kroatien sind dagegen oft zwischen 20 und 24 Jahren alt. Das deute, schreibt das Institiut, auf „Vergnügungstourismus“ hin.

In dem Bericht von Anfang August lag Kosovo mit 608 Infektionen in den vorhergehenden vier Wochen deutlich vor Serbien mit 227 Infektionen und der Türkei mit 166 Infektionen. Im Zeitraum vom 20. Juli bis 16. August liegt Kosovo mit 1755 neuen Corona-Infizierten weiterhin vorn, an zweiter Stelle folgt jedoch die Türkei mit 1134 Infektionen und an dritter Kroatien mit 786 Neuinfektionen. Auch Spanien bewegt sich mit 222 Neuinfektionen mittlerweile auf Rang sieben. Häufige Corona-Infektionen sind nicht mehr nur ein Phänomen des südöstlichen Europas.

Bisher ist Kroatien vom Robert-Koch-Institut nicht zum Risikogebiet erklärt worden. Mit Blick auf die Zahlen, wonach sich binnen zwei Wochen die Infektionen unter Reiserückkehrern aus Kroatien mehr als verzehnfacht haben, könnte dies neu diskutiert werden. Bereits am Mittwoch forderten Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne), das Urlaubsland an der Adria-Küste zum Risikogebiet zu erklären. Damit würde eine Testpflicht für Reiserückkehrer greifen. In Bayern und Baden-Württemberg dauern die Sommerferien noch bis in die zweite Septemberwoche an, weitere infizierte Reiserückkehrer sind zu befürchten.

Mehr zum Thema 1/

So geht etwa im oberbayerischen Landkreis Altötting die hohe Zahl von Neu-Infizierten laut dem RKI vor allem auf Reiserückkehrer zurück. Der Kreis vermeldete in den vergangenen sieben Tagen 25,18 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern. Das beträgt das Dreifache des deutschlandweiten Durchschnittswerts von 8,9 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern. Auch in den Stadtkreisen Herne, Offenbach, Duisburg, Berlin-Mitte, Hagen, Bochum und Wuppertal spielen laut dem Institut „Fälle unter Einreisenden und innerhalb von Familienclustern eine wichtige Rolle für die erhöhte Inzidenz“. Das RKI schreibt in dem Bericht, es sei „essenziell“, die Abstandsregeln und die Maskenpflicht zu befolgen. Reisende, die sich innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssten eine zweiwöchige Quarantäne einhalten, sofern sie kein negatives Testergebnis vorweisen können.