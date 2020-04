Patienten meiden Krankenhäuser : „Ich will nicht in die Ambulanz, um mich nicht zu infizieren“

„Ich will nicht in die Ambulanz, um mich nicht zu infizieren“

Er habe einen dringenden Appell, sagt der Notfallmediziner Michael Dommasch: „Kommen Sie weiterhin in die Notaufnahme! Wir können Sie versorgen! Sie werden sich nicht infizieren!“ Dass man nun die Menschen dazu auffordern muss, in die sonst chronisch überlaufenen Ambulanzen zu kommen, ist neu und auch eine Folge der Corona-Krise. Doch die Fallzahlen der Notaufnahmen jenseits der Covid-19-Patienten gehen in vielen Krankenhäusern zurück – offenbar meiden viele den Gang in die Ambulanz aus Angst, sich dort mit Sars-CoV-2 zu infizieren.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Oberarzt Dommasch, der in München die internistische Leitung der zentralen interdisziplinären Notaufnahme des Krankenhauses rechts der Isar der Technischen Universität innehat, warnt daher vor möglichen „Kollateralschäden“ der Pandemie: „Jemand verspürt Symptome eines Herzinfarkts und denkt sich: ,Das halte ich jetzt mal aus, ich will nicht in die Ambulanz, um mich nicht zu infizieren.‘“ Diese Haltung könne lebensgefährlich sein, wenn eine Erkrankung nicht entdeckt und nicht versorgt werde. „Doch wir haben die Kapazitäten nach wie vor, wir wollen und können die Patienten behandeln“, sagt Dommasch.

Getrennte „Covid“- und „Non-Covid“-Bereiche

Ähnlich sieht es auch Daniel Kiefl, Chefarzt der Klinik für interdisziplinäre Notfallmedizin im Sana Klinikum Offenbach und Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin. „Wir müssen den Menschen die Angst nehmen, sie müssen wissen, dass sie in den Notaufnahmen gut und richtig versorgt werden.“ Daniel Kiefl rät ebenso dringend davon ab, Beschwerden vor sich her zu schieben – nicht nur, weil sich eine mögliche Erkrankung dann verschlimmern könnte: „Wenn sich die Menschen erst in ein, zwei Wochen endlich in der Ambulanz melden, ist die Covid-Welle womöglich ganz oben.“

Die Notaufnahmen tun demzufolge alles, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Die Wartezonen wurden entzerrt, oft werden Stühle markiert, auf die man sich nicht setzen soll, um die Abstandsregelungen zu wahren. „Überwiegend halten sich die Leute auch daran“, sagt Kiefl. Und so wie das medizinische Personal vor einer Ansteckung geschützt wird, so werden auch die Patienten geschützt, wie Dommasch erläutert: „Jeder erhält einen Mund-Nasen-Schutz, jedem wird Fieber gemessen.“

Personen mit leicht erhöhter Temperatur werden sofort in einen gesonderten Bereich innerhalb der Notaufnahme untergebracht. Es gibt getrennte „Covid“- und „Non-Covid“-Bereiche, in Offenbach einen gesonderten „Infekt-Notaufnahme-Trakt“ mit eigenem Eingang und eigenem Ärzteteam. Und bei einem begründeten Verdacht auf Covid-19 wird zum Beispiel im Krankenhaus rechts der Isar frühzeitig eine Computertomographie der Lunge angefertigt, die je nach Erkrankungsgrad ein Ergebnis viel schneller liefert als ein Test. Die Radiologen hätten sich sehr intensiv mit den Bildern aus Wuhan beschäftigt, sagt Dommasch. Denn mit den Aufnahmen könne man „Lungengerüstveränderungen“ sehr gut erkennen, die für eine Covid-Pneumonie typisch seien.

Den Rückgang der Patienten in der Ambulanz macht Oberarzt Dommasch für sein Krankenhaus in Zahlen deutlich. Etwa von Mitte März an, mit Beginn der Ausgangsbeschränkungen, hat die Zahl der Patienten merklich abgenommen: Waren es bis zum 17. März täglich 130 bis 180 Patienten, deutlich mehr noch als im März 2019, so sind es seither nur etwa 60 bis 100. So sehen die Notaufnahmen zurzeit kaum noch die klassischen Bagatellfälle, die sonst oft Personal und Kapazitäten binden: Leute, die wegen eines entzündeten Mückenstichs oder mit dem Wunsch für eine Krankschreibung in der Notaufnahme sitzen. „Die Menschen, die jetzt kommen, haben auch wirklich ernsthafte Beschwerden“, sagt Dommasch.

Leichtere Fälle bleiben nun zu Hause

Diese Entwicklung bestätigt auch Daniel Kiefl: „Die Fallzahlen gehen zurück, über alle Krankheitsbilder.“ Allein in Offenbach haben demnach die Fälle um rund 15 Prozent abgenommen, andere Ambulanzen in Hessen berichten von ähnlichen Tendenzen. Auch die Rettungsdienste melden laut Kiefl spürbare Rückgänge bei den Einsätzen. Eine Entlastung des Personals in den Notaufnahmen bedeutet dies jedoch nicht, da auf anderen Stationen krisenbedingt nun Ärzte und Pfleger konzentriert werden.

Dass die leichten Fälle nun zu Hause bleiben oder sich an den Hausarzt wenden, ist aus Sicht der Ambulanzen der einzig positive Effekt der Krise. Doch es werden auch weniger Verletzungen registriert, die man sich beim Kontaktsport oder bei Unfällen zuzieht. „Die Leute spielen nicht mehr Fußball, heimwerken weniger und fahren nicht mehr so viel Auto“, zählt Dommasch als mögliche Erklärungen auf. Allerdings sähe man in der Notaufnahme auch weniger Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Über die Gründe kann man seiner Einschätzung nach nur spekulieren: Vielleicht trägt das Arbeiten im Homeoffice zur Stressreduzierung bei, da man sich nicht mehr mit unangenehmen Kollegen oder Chefs direkt auseinandersetzen muss.