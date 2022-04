Corona-Pandemie : China meldet höchste Neuinfektionszahl seit über zwei Jahren

Aserbaidschan : Mindestens eine Tote und zahlreiche Verletzte bei Explosion in Diskothek in Baku

Das Gebäude liegt in Trümmern: In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku hat sich in der Nacht zum Sonntag eine Explosion in einer Diskothek ereignet. Mindestens eine Person starb, die Ermittlungen laufen.