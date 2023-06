Aktualisiert am

Herr Professor Kotz, Sie sind Suchtforscher an der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Leiter der Deutschen Befragung zum Rauchverhalten (DEBRA), bei der seit 2016 alle zwei Monate Konsumenten von Tabak und „alternativen Nikotinabgabesystemen“ befragt werden. Was sind die wichtigsten Langzeiterkenntnisse der vom Bundesgesundheitsministerium finanzierten Studie?

Der Fokus unserer Befragung liegt auf dem Konsum von klassischem Tabak. Das waren früher fast nur Filterzigaretten, gedrehte Zigaretten, Zigarillos, Zigarren. In den vergangenen zehn Jahren gab es aber viele neue Entwicklungen, die wir unter dem Begriff „alternative Nikotin­abgabesysteme“ zusammenfassen, also etwa sogenannte E-Zigaretten, Tabak­erhitzer, aber auch Wasserpfeifen. Die besorgniserregenden Erkenntnisse: Der Raucheranteil verharrt in Deutschland auch im internationalen Vergleich auf sehr hohem Niveau, der Konsum von E-Zigaretten und Wasserpfeifen nimmt zu.