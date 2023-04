In jungen Jahren besonders riskant: Während einer Demonstration für die Legalisierung von Cannabis im März 2022 in Berlin raucht ein Mann einen Joint. Bild: dpa

Herr Dr. Berg, wie sehen Sie als Kinder- und Jugendpsychiater die Pläne der Bundesregierung zur Cannabis-Legalisierung? Droht die Verharmlosung einer gefährlichen Substanz – oder ist die Entkriminalisierung am Ende der bessere Jugendschutz?

Eine Cannabis-Legalisierung sendet aus meiner Sicht das falsche Signal. Wird eine Substanz freigegeben, wird damit in gewissem Sinne auch gesagt, sie sei harmlos. Der Umgang mit Zigaretten hat gezeigt, dass es sich mit Blick auf die Zahl jugendlicher Einsteiger gelohnt hat, das Rauchen in Innenräumen zu verbieten. So spräche vieles dafür, die gesetzlichen Hürden auch beim Cannabis hoch zu halten und dessen Verfügbarkeit nicht auch noch zu verbessern. Aber es ist natürlich eine schwierige Diskussion: Alkohol ist kaum weniger bedenklich, aber legal, und es ist auch nicht wünschenswert, THC-Konsumenten zu kriminalisieren. Dass aber die Legalisierung der bessere Jugendschutz wäre, dieser Behauptung kann ich nicht zustimmen.

Was sind denn die Risiken des Cannabis-Konsums in jungen Jahren?

Regelmäßiger Cannabis-Konsum kann bei Jugendlichen die Gehirnentwicklung beeinträchtigen. Bis Mitte 20 kommt es im Gehirn zu starken Veränderungen, bestimmte Verbindungen werden geknüpft und gestärkt, indem sie häufiger benutzt werden. Der Cannabis-Wirkstoff THC wird vorübergehend in der Zellmembran eingelagert und führt dazu, dass Übertragungswege langsamer werden und nicht mehr richtig funktionieren. Bei hinreichend häufigem Konsum kann das zu strukturellen Veränderungen führen, die Einbußen in der Gedächtnis- und Lernleistung nach sich ziehen. Diese Veränderungen sind zwar nicht so irreversibel wie etwa die Schäden infolge eines Schlaganfalls, aber sie bleiben auch nicht nur ein paar Tage lang bestehen und können sich verstetigen. So zeigen Studien, dass es bei besonders häufig konsumierenden Jugendlichen zu einem Abfall der IQ-Punktzahl kommen kann.

Es macht also einen Unterschied, ob ich mit 30 oder mit 15 Jahren mit dem Kiffen anfange?

Ganz klar: Ja! Ab Mitte 20 gibt es im Gehirn nicht mehr so viel Entwicklungspotential. Reifungs- und Veränderungsprozesse gehen dann viel langsamer vonstatten, sodass sich nur noch sehr mühsam nachholen lässt, was man bis dahin nicht aufgebaut hat. Zudem ist zu beobachten, dass Konsumenten im Teenageralter etwa doppelt so häufig wie Erwachsene eine Abhängigkeit vom Cannabis entwickeln.

Schadet Cannabis auch anderen Teilen des Körpers?

Wenn es geraucht wird, kann Cannabis natürlich ähnliche Schäden wie Zigaretten herbeiführen. Eine nicht unbedeutende Rolle spielt aber auch, dass THC das Interesse an körperlicher Betätigung senkt. Auch das ist langfristig ein Risikofaktor, weil so die Frage berührt wird, wie aktiv man seinen Alltag gestaltet und welche gesundheitsfördernden Gewohnheiten man für den Rest des Lebens entwickelt.

Wie steht es um psychologische Risiken des Cannabis?