Bruno Reichart wird 80 : Einer der mutigsten Operateure Deutschlands

Das Skalpell hält er schon lange nicht mehr in der Hand, aber die großen Helden­taten, für die Organtransplanteure wie er gerühmt werden, hat er nicht aus den Augen verloren: Bruno Reichart, einer der bekanntesten und mutigsten Operateure des Landes, mit messerscharfem Verstand und großen Visionen, wird an diesem Mittwoch 80 Jahre alt.

Bei der ersten Transplantation war er immens aufgeregt. „Ich hatte so großen Respekt“, er habe regelrecht gezittert, so zitiert dpa den Münchner Chirurgen kurz vor seinem Ehrentag. Die Operation wurde ein Erfolg. Der Patient, dem er vor mehr als 40 Jahren in München ein Herz einpflanzte, lebte damit 26 Jahre. Mehr als 1000 Herzen wurden unter seiner Leitung danach transplantiert. Ihm gelang 1983 die erste Herz-Lungen-Transplantation in Deutschland. Und wie es aussieht, ist die Premierenaufregung vor chirurgischen Großtaten bis heute nicht gewichen.

Denn Reichart und seine Gruppe aus Medizinern am Universitätsklinikum Großhadern in München bereiten zusammen mit Tiermedizinern intensiv die Transplantation von Schweineherzen als Ersatz für fehlende menschliche Organe vor. Die Xenotransplantation, wie dieses Spezialgebiet der Organtransplantation heißt, versucht die Übertragung von Organen vom Tier zum Menschen. Reichart beschäftigt sich seit 30 Jahren damit. Als vor einem Jahr nach der weltweit ersten Schweineherz-Transplantation in den USA der Patient nach zwei Monaten vor allem wegen schwerer Vorerkrankungen starb, wertete Reichart den Eingriff dennoch als Erfolg.

Die Münchner Gruppe sei nun ebenfalls „in der Endphase“, so Re­i­chart. Innerhalb der nächsten zwei Jahre könnte die Übertragung eines Schweineherzens als Heilversuch auch in Deutschland versucht werden. Zwar werde er nicht mehr selbst operieren, „dabei sein möchte ich aber schon“, sagte der gebürtige Wiener, der in den Achtzigerjahren in Kapstadt Nachfolger des Herztransplantationspioniers Christiaan Barnard wurde. Später war Reichart, der als Kind Fan von Tom Saw­yer und Huckleberry Finn war, in Memphis tätig. 1990 kehrte er an das Universitätsklinikum München zurück.

Dort setzte er als Erster in Europa einem Mann ein vollimplantierbares Teil-Kunstherz ein, um die Wartezeit zur Transplantation zu überbrücken. Ein weiterer Höhepunkt war 1997 die erste Herz-Lungen-Leber-Verpflanzung. Die Patientin überlebte zwölf Jahre.