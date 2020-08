Nach Vergewaltigung : Brasilien streitet über die Abtreibung bei einer Zehnjährigen

Als ein Krankenhaus in der brasilianischen Kleinstadt São Mateus vor einer Woche ein zehnjähriges Mädchen aufnahm, das über verschiedene Beschwerden klagte, war die Diagnose rasch gestellt. Das Mädchen war schwanger, offenbar schon im fünften Monat. Noch gravierender: Die Schwangerschaft war das Ergebnis einer Vergewaltigung durch ihren Onkel. Das Mädchen gab an, dass er sie sexuell missbraucht habe, seit sie sechs Jahre alt war. Der Mann ist auf der Flucht.

Schwangerschaftsabbrüche sind in Brasilien verboten. Im Fall des Mädchens gelten aber zwei Ausnahmen: Opfern von Vergewaltigungen darf der Eingriff nicht verweigert werden, und eine Abtreibung ist straffrei, wenn die Fortsetzung der Schwangerschaft das Leben der Mutter gefährdet. Auch Letzteres trifft auf das Mädchen zu. Fachleute wiesen darauf hin, dass es in ihrem Alter nicht gebärfähig und eine Fortsetzung der Schwangerschaft lebensgefährlich sei. Das Mädchen sowie seine Großmutter, die es betreut, haben in den Eingriff eingewilligt.

Trotz der klaren Gesetzeslage wurde der Eingriff im Bundesstaat Espírito Santo nicht durchgeführt. Die dortigen Krankenhäuser gaben fehlende technische Kapazitäten an. Daraufhin wurde angeboten, den Eingriff in der Stadt Recife im Nordosten Brasiliens durchführen zu lassen, in einem Krankenhaus, das jährlich rund 40 solcher Fälle behandelt. Obwohl es sich nicht um illegale Abtreibungen handelt, werden die Fälle zum Schutz der Opfer mit äußerster Diskretion behandelt.

Doch der Fall des zehnjährigen Mädchens entwickelte sich zum Politikum, nachdem er an die Öffentlichkeit getragen wurde. Mitverantwortlich für das große Echo war auch die brasilianische Ministerin für Frauen, Familie und Menschenrechte, Damares Alves. Sie publizierte den Fall auf ihrer Facebook-Seite und drückte ihren Unmut über das Urteil der Justiz aus, die den Eingriff genehmigt hatte. Die Anführerin einer rechtsextremen Gruppe ging noch weiter und veröffentlichte den Namen und den Wohnort des Mädchens. Inzwischen hat die Justiz angeordnet, dass Twitter, Facebook und Youtube alle Beiträge löschen müssen, die persönliche Informationen über das Opfer enthalten.

Einfluss der katholischen Kirche

Als das Mädchen am Wochenende mit ihrer Großmutter auf den Eingriff wartete, versammelten sich vor dem Krankenhaus in Recife religiöse Gruppen von Abtreibungsgegnern. Sie bildeten eine Menschenkette und beschimpften den Direktor des Krankenhauses als Mörder. Die Polizei musste eingreifen, als einige Personen versuchten, ins Krankenhaus einzudringen. Die Abtreibungsgegner wurden von mehreren Politikern aus kirchennahen Kreisen unterstützt. In den sozialen Netzwerken entwickelten sich heftige Debatten über den Fall. Radikale Abtreibungsgegner gingen so weit, an der Darstellung des Mädchens zu zweifeln und es als Täterin anstatt als Opfer zu beschreiben.

Das Thema Schwangerschaftsabbruch ist äußerst heikel in Brasilien. Eine Legalisierung über die bestehenden Ausnahmesituationen hinaus ist in Brasilien – wie auch in anderen Ländern Lateinamerikas – politisch kaum durchsetzbar. Das politische Gewicht der katholischen Kirche und der aufstrebenden und wertkonservativen evangelikalen Freikirchen ist groß. Der Fall des zehnjährigen Mädchens hat jedoch noch eine andere Debatte ausgelöst: Mehr als der Hälfte der jährlich rund 66.000 Vergewaltigungen in Brasilien betreffen Mädchen unter 13 Jahren. Statistisch werden jede Stunde vier Mädchen vergewaltigt. In den meisten Fällen handelt es sich bei dem Täter um ein Familienmitglied.