Kritische Versorgungslage : Blutspenden werden dringend benötigt

Zum Weltblutspendetag an diesem Dienstag warnt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) vor einer kritischen Versorgungslage. Die Gründe dafür sind verschieden: Feiertage, Ferienzeit, Hitze. Wer unterwegs ist, kann nicht spenden und wer schwitzt, spendet nicht gern. Das ist jeden Sommer so. Bei Temperaturen über 30 Grad merke man einen deutlichen Rückgang, sagt Patric Nohe vom Blutspendedienst des Bayrischen Roten Kreuz. Dass es ab nächster Woche richtig heiß werden soll und die Reiselust wegen der Corona-Pandemie in diesem Sommer besonders groß ist, ist deshalb ein Grund zur Sorge. Außerdem müssen viele Operationen, die wegen der Pandemie ausfallen mussten, derzeit nachgeholt werden. Auch das macht diesen Sommer anders als andere. Zu einer geringen Spendebereitschaft kommt ein hoher Bedarf.

Bundesweit seien die Reserven fast aufgebraucht, das müsse sich dringend ändern, sagt Nohe: „Sonst können wir gegebenenfalls die Notversorgung nicht mehr aufrecht erhalten und dann sprechen wir von Szenarien, die wir uns wirklich nicht ausmalen wollen.“ In Zeiten mit größerer Spendenbereitschaft lässt sich jedoch nicht für den schwierigen Sommer vorsorgen, denn Blut hat nur eine Haltbarkeit von rund 42 Tagen. Konserven, die nicht gebraucht werden und zu lange stehen, müssen also weggeworfen werden.

In Deutschland spenden nur 3,5 Prozent der Berechtigten Blut

Abgesehen von der akuten Situation in diesem Sommer muss auch der Blutspendedienst dem demografischen Wandel vorbeugen. Nur bis zum 73. Geburtstag darf man in Deutschland Blut spenden. Es muss also eine Generation von Blutspendern nachwachsen. Der Aufruf an die jüngere Generation habe zu Hochzeiten der Corona-Pandemie, als Risikogruppen geschützt werden mussten, gut geklappt, sagt Nohe. Im Idealfall wiederhole sich diese gute Tat. „Was wir brauchen, ist Kontinuität“, sagt Nohe. Denn häufig gebe es nach einem Aufruf eine Spendenwelle – seien dann die Termine ausgebucht, entstehe der Eindruck, es gebe gar kein Problem. Tatsächlich spenden in Deutschland nur 3,5 Prozent der Berechtigten Blut.

Spenden darf nicht, wer bestimmte Medikamente einnimmt, sich vier Monate vor dem Blutspendetermin ein Tattoo oder Piercing hat stechen lassen, innerhalb der letzten Monate in einem Risikogebiet für bestimmte Infektionskrankheiten war oder frisch von einer Coronaerkrankung genesen ist. Homosexuelle Männer dürfen inzwischen spenden, jedoch nur, wenn sie in den vorigen vier Monaten nicht mehr als einen Sexualpartner hatten. Heterosexuelle, die in den vergangenen vier Monaten mehr als zwei Sexualpartner hatten, dürfen erst vier Monate nach ihrem letzten Sexualkontakt wieder spenden. Geld bekommt man für das Spenden zumindest beim DRK nicht, bei einigen privaten Anbietern und in manchen Kliniken gibt es eine geringe Aufwandsentschädigung. Frauen dürfen vier Mal, Männer sechs Mal im Jahr spenden. Dieser Sommer wäre ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen.