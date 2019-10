Probleme bei der Weiterbildung : Sind deutsche Unfallchirurgen und Orthopäden noch erste Liga?

Will man ein Problem so erklären, dass auch Laien es verstehen, dann bieten sich Vergleiche aus dem Fußball immer an. Das weiß wohl auch Professor Carsten Perka, wenn er sagt: „Wir sind hier in der Klinik ja nicht bei Borussia Dortmund oder dem FC Liverpool. Wir bekommen für einen Facharzt, der nach seiner Weiterbildung in eine andere Klinik wechselt, keinerlei Ablösesumme.“ Perka ist nicht nur Ärztlicher Direktor am Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie der Charité, sondern auch Fußballfan. Das merkt man, wenn er nach diesem Vergleich noch etwas humorvoll über die Unsummen philosophiert, die für so manchen Spitzenspieler über den Tisch gingen, obwohl einige von ihnen schon lange nicht mehr auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit gewesen seien.

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Dann aber wird er wieder ernst, denn die Sache, über die er eigentlich redet, ist ihm ein Anliegen. Bleibt man bei Fußballvergleichen, droht nämlich, so sieht es zumindest Perka, der Orthopädie und Unfallchirurgie der Abstieg. „Wir haben zunehmend junge Orthopäden und Unfallchirurgen, die nicht mehr auf hohem Niveau ausgebildet sind und denen wichtiges Wissen in der Krankenversorgung fehlt.“ Den Hauptgrund für diese Entwicklung sieht Perka darin, dass Kliniken, die Assistenzärzte zu Fachärzten weiterbilden, dafür keinerlei finanzielle Unterstützung bekommen.