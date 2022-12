Seit der Corona-Pandemie : Berufstätige trinken mehr Alkohol als früher

Jeder neunte Beschäftigte gibt in einer Umfrage an, seit der Corona-Pandemie mehr Bier, Wein, Sekt und Hochprozentiges zu konsumieren. Besonders in Krisenzeiten greifen die Menschen zu Rauschmitteln.

Fast jeder dritte Berufstätige in Deutschland trinkt an mehreren Tagen pro Woche Alkohol, jeder zehnte sogar beinahe täglich. Die Gründe dafür sind unter anderem das bessere Abschalten vom Alltag, Gewohnheit und Stressabbau. So lautet das Ergebnis einer Forsa-Umfrage, die von der KKH Kaufmännische Krankenkasse, einer der größten gesetzlichen Krankenkassen mit rund 1,6 Millionen Versicherten, in Auftrag gegeben wurde. Befragt wurden im Juli rund 1000 Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren, unter ihnen 702 Erwerbstätige.

Jeder neunte Beschäftigte gab an, seit der Corona-Pandemie mehr Bier, Wein, Sekt und Hochprozentigeres zu konsumieren. Die KKH hat zudem anonymisierte Daten ihrer berufstätigen Versicherten für die Jahre 2011, 2019 und 2021 ausgewertet und dabei festgestellt, dass immer mehr von diesen alkoholabhängig sind. Demnach ist die Zahl der Berufstätigen mit exzessivem Alkoholkonsum von 2011 auf 2021 um rund ein Drittel (32 Prozent) gestiegen, in der Altersgruppe der Fünfunddreißig- bis Neununddreißigjährigen sogar um 88,5 Prozent.

Corona beeinflusst Trinkverhalten

Corona beeinflusste das Trinkverhalten vieler Arbeitnehmer. So verzeichnete die Kasse vom Vor-Corona-Jahr 2019 auf das Jahr 2021 insgesamt ein Plus von mehr als vier Prozent bei unter anderem Rauschtrinken, Alkoholabhängigkeit, Entzugserscheinungen und psychischen Verhaltensstörungen aufgrund von Alkohol, in der Altersgruppe der Vierzig- bis Vierundvierzigjährigen sogar von 18 Prozent. Neben den Arztdiagnosen sei auch die durchschnittliche Krankschreibedauer pro alkoholsüchtigem Beschäftigten gestiegen, heißt es vonseiten der KKH weiter. So waren es im ersten Corona-Jahr 2020 fast 41 Krankheitstage, 2021 und 2019 waren es im Schnitt je rund 38 Tage, 2018 und 2017 je rund 31 Tage.

„Besonders in Krisenzeiten sind Rauschmittel eine Art Bewältigungsmechanismus, da sie entspannen, beruhigen und vermeintlich Ängste und Sorgen vertreiben“, teilte der Experte für Suchtfragen bei der KKH, Michael Falkenstein, mit. Bei vielen Berufstätigen kämen noch Konkurrenzdruck und Überlastung hinzu sowie seit der Corona- und der Energiekrise Geldsorgen und Existenzängste. Eine Reihe von Beschäftigten komme auch mit der Isolation im Homeoffice schlecht zurecht. Wer nicht mehr täglich zur Arbeit fahre, verliere leicht seinen Tagesrhythmus und habe weniger soziale Kontrolle. „Die Hemmungen mit Blick auf den Alkoholkonsum sinken“, sagt Michael Falkenstein.

Nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) sind fünf Prozent der Arbeitnehmer und bis zu zehn Prozent der Führungskräfte alkoholabhängig. Diese Mitarbeiter stellten ein Risiko für sich, das Unternehmen und die Kollegen dar. Süchtige entwickeln zudem oft weitere Krankheiten, sie fallen bei der Arbeit aus, haben häufiger Arbeitsunfälle als gesunde Kollegen und sind zudem weniger leistungsfähig. Ein großer volkswirtschaftlicher Schaden sei die Folge. Darüber hinaus leide auch das Arbeitsklima. Skepsis, Misstrauen und Konflikte seien die Folge. „Die Gefahren durch Alkohol werden oft unterschätzt und erst als Problem wahrgenommen, wenn die Grenze zu Missbrauch und Abhängigkeit bereits überschritten ist“, sagt Michael Falkenstein. Er empfiehlt Berufstätigen, die Alkoholprobleme bei Kollegen beobachten, sich an die nächsthöhere Führungskraft oder den Betriebsarzt beziehungsweise die Betriebsärztin zu wenden. „Keinesfalls sollten problematischer Konsum gedeckt und die Auswirkungen durch andere ausgeglichen werden.“