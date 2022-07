UN-Aids-Bericht : Fortschritte bei der Bekämpfung von HIV und Aids sind massiv gefährdet

Jede Minute stirbt ein Mensch auf der Welt an Aids. Fast zehn Millionen HIV-Infizierte haben keinen Zugang zu lebensrettenden Medikamenten. Jedes zweite Kind, das sich mit dem Virus angesteckt hat, muss ohne eine Therapie auskommen. Die neuesten Daten der Aids-Organisation der Vereinten Nationen (UN-Aids) sind mehr als ernüchternd.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Demnach droht die Weltgemeinschaft die über Jahre mühsam erkämpften Erfolge im Kampf gegen HIV und Aids wieder zu verspielen. Hauptgründe seien „die zahlreichen und sich überlagernden Krisen, die in den vergangenen zwei Jahren die Welt erschüttert haben“, heißt es in dem Bericht „In Danger“ (In Gefahr), der zwei Tag vor Beginn der Weltaidskonferenz in Montreal am Mittwochabend veröffentlicht wurde.

Im vergangenen Jahr infizierten sich 1,5 Millionen Menschen auf der Welt, das waren gut eine Million mehr als sich die Mitglieder der Vereinten Nationen für das Jahr 2021 als Ziel gesetzt hatten. Etwa 650.000 Menschen starben an der Immunschwächekrankheit, obwohl es längst lebensrettende und lebensverlängernde Medikamente gibt, die zudem eine Weitergabe des Virus verhindern können. Besonders betroffen von HIV waren junge Frauen und heranwachsende Mädchen im Osten und Süden Afrikas. Sie vor allem litten unter den coronabedingten Schulschließungen, was auch dazu führte, dass sie keinen Zugang mehr zu Aufklärungsprogrammen und zur Gesundheitsvorsorge hatten.

Zugleich stieg die Zahl der Schwangerschaften unter Jugendlichen überdurchschnittlich stark genauso wie sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich heranwachsende Mädchen im südlichen Afrika mit HIV infizieren ist dreimal größer als bei gleichaltrigen Jungen.

Zahlen in Asien sind „alarmierend“

Aber auch in Asien und im pazifischen Raum, den bevölkerungsreichsten Regionen der Welt, steigen erstmals seit zehn Jahren wieder die HIV-Infektionsraten. Die Zahlen dort nennt UN-Aids „alarmierend“. Leidtragende sind vor allem Minderheiten innerhalb der Gesellschaft, die in vielen Ländern gesetzlich verfolgt, diskriminiert und ausgestoßen werden. So haben Männer, die Sex mit Männern haben, ein 28 Mal größeres Risiko, sich mit HIV anzustecken, als heterosexuelle Männer; bei Menschen, die Rauschgifte injizieren, ist das Risiko 35 Mal größer, bei Prostituierten 30 Mal, und bei Trans-Frauen 14 Mal – jeweils im Vergleich zu Menschen desselben Geschlechts und derselben Altersgruppe, die nicht zur jeweiligen Minderheit gehören.

Die Zahlen spiegelten auch einen mangelnden politischen Willen wider, sagt die Generaldirektorin von UN-Aids, Winnie Byanyima. „Wollen wir unsere Mädchen überhaupt in die Lage versetzen, sich vor HIV schützen zu können? Wollen wir, dass Kinder nicht mehr an Aids sterben? Ist uns der Schutz von Leben wichtiger als Minderheiten zu kriminalisieren? Wenn das so ist, dann müssen wir den Kampf gegen Aids wieder konsequent führen.“ Sollte sich der Kurs der vergangenen zwei Jahre fortsetzen, dann läge die Infektionsrate 2025 immer noch bei 1,2 Millionen und nicht bei 370.000, wie von den Vereinten Nationen angestrebt.

Mehr zum Thema 1/

Das Ziel, bis 2030 HIV und Aids so erfolgreich zu bekämpfen, dass es keine neuen Fälle auf der Welt mehr gibt, ist nach UN-Aids-Angaben noch zu erreichen. Aber nur wenn vor allem die reichen Länder sich weiter engagieren. Zuletzt aber hätten sie ihre Hilfe und Unterstützung für die entsprechenden Programme sogar noch zurückgefahren. So standen 2021 gut sechs Prozent weniger Mittel für den Kampf gegen HIV und Aids zur Verfügung als im Jahr 2010. Bis 2025 fehlen mindestens acht Milliarden Euro, um angemessen auf die Infektionskrankheit zu reagieren. „Wir können bis 2030 einen Schlussstrich unter Aids ziehen“, sagt Winnie Byanyima. „Doch dafür braucht es vor allem eines: Mut.“