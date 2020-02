Ausfallhonorare für Ärzte : Kommen oder zahlen

Dirk Heinrich ist Hals-Nasen-Ohren-Arzt in einer Gemeinschaftspraxis in Hamburg. Das Wartezimmer ist meist voll. Da fällt es kaum auf, wenn ein Patient fehlt, könnte man meinen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der Arzt erzählt von einem Beispiel: Ein Patient kommt in seine Sprechstunde, denn er hört seit einigen Tagen ein Pfeifen im Ohr. Bei der ersten Untersuchung bestätigt sich das. Heinrich diagnostiziert ein Ohrgeräusch. So etwas muss weiter untersucht werden. Ein Hörtest steht an, die Haarzellen im Ohr und der Hörnerv müssen untersucht werden. Seine Mitarbeiterin gibt dem Patienten einen weiteren Termin. Dafür setzt sie neunzig Minuten an.

Die Zeit für diesen Termin ist genau aufgeteilt: Die Mitarbeiterin wird größtenteils die Untersuchungen durchführen, der Arzt wird die Ergebnisse auswerten und mit dem Patienten sprechen. Ein paar Tage vor diesem Termin ruft die Mitarbeiterin noch einmal bei dem Patienten an, um daran zu erinnern. Doch der Patient erscheint nicht und hat auch nicht abgesagt.