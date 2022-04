Zahnarztbehandlung : Die Angst vor dem Ohnmachtsgefühl

Aktualisiert am

In Schieflage und unter gleißendem Licht: Den Besuch beim Zahnarzt fürchten viele Menschen auch deshalb, weil sie sich von Beginn an maximal hilflos fühlen. Das geht auch anders.

„Nehmen Sie schon mal Platz, der Doktor kommt gleich“, flötet die nette medizinische Fachangestellte, während sie die Tür zum Behandlungszimmer aufhält. Aber diese fröhliche, in ihrer guten Absicht fast rührende Melodie der Stimme übertönt nur bedingt das eigene latente Unwohlsein, das durch den Blick auf den zahnärztlichen Behandlungsstuhl noch verstärkt wird. Der könnte, wenn man nur genügend Fantasie hätte, wie eine deformierte Strandliege anmuten. Aber so ist es nicht, stattdessen sind da das aus dem Fuß des Stuhles empor rankende kleine Wasserbecken, die gleißend helle Lampe und, um die Klimax komplett zu machen, die Ablage voller silbrig-steril glänzender Instrumente. „Nicht immer sind bequeme Stühle ein Ruheplatz für die Gefühle. Wir säßen lieber in den Nesseln als auf den wohlbekannten Sesseln, vor denen, sauber und genickelt, der Zahnarzt seine Kunst entwickelt“, dichtete Eugen Roth passenderweise schon vor knapp 80 Jahren.

Während man noch versucht, sich an den Rest des Gedichtes zu erinnern, wird einem von der Arzthelferin schon ein Lätzchen umgelegt, bevor in den bangen Minuten bis zum Erscheinen des Arztes nicht nur das Herz pocht, sondern auch eine Frage im Kopf umherschwirrt: Bei nahezu allen anderen Fachärzten sitzt man einander zunächst gegenüber, getrennt durch einen Schreibtisch, auf Augenhöhe und mit jener Distanz, die erwachsene Menschen üblicherweise zueinander halten – warum nicht auch beim Zahnarzt? Oder besser gefragt: Warum nicht gerade beim Zahnarzt?