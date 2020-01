Angriff auf Polizisten : „Gewalt braucht keinen Anlass“

Aktualisiert am

Zum Schutz der anderen: Von Großeinsätzen kommen Beamte oft mit zahlreichen Blessuren zurück. Bild: dpa

In der Silvesternacht wurden Polizisten in Leipzig verletzt. Nicht nur in solchen Fällen werden spezielle Ärzte tätig. Ein Gespräch über einen besonderen medizinischen Job.