Vorsicht an den Festtagen : „Viele Menschen trinken mehr, als ihnen gut tut“

Herr Professor Norbert Scherbaum, die Weihnachtszeit ist mit Alkoholkonsum verbunden: Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, Sekt an Heiligabend, ­Cocktails an Silvester. Welche Gefahren birgt das?

In der Weihnachtszeit geraten viele Menschen in eine Situation, in der sie mehr trinken, als ihnen guttut. Das betrifft nicht nur suchtkranke Menschen. An die Weihnachtszeit werden hohe Ansprüche gestellt. Alle sollen sich über die Geschenke freuen, das Essen soll gut schmecken, die Familie soll sich gut vertragen. Wer da allzu perfektionistisch ist, gerät in Stress. Auch bestimmte Lebenskonstellationen können belastend sein, zum Beispiel bei Menschen, die in den vergangenen Monaten einen guten Freund oder einen Angehörigen verloren haben und dann über Weihnachten in bilanzierende Gedanken kommen. Das bezieht sich übrigens nicht nur auf Heiligabend, sondern auf die ­ganze Zeit zwischen den Jahren.