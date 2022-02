AIDS-Forschung : Afroamerikanerin wohl als dritter Mensch von HIV geheilt

Für die Patientin aus den USA künftig nicht mehr nötig: Tabletten eines an Aids erkrankten Menschen liegen in Tagesrationen auf einem Tisch. Bild: dpa

Zum dritten Mal ist es Wissenschaftlern gelungen, einen Menschen von HIV zu heilen. Wie schon in den beiden Fällen zuvor, war auch der nun bekannt gewordene Fall sehr speziell: Die 60 Jahre alte Frau war zugleich an Leukämie erkrankt. Sie bekam, wie Forscher um Yvonne Bryson von der David Geffen School of Medicine der Universität in Los Angeles nun berichteten, im Juni 2013 eine Stammzelltransplantation. Diese stammte von einem Spender, der dank einer seltenen Mutation des CCR5-Gens (CCR5-Delta 32) immun gegen HIV ist.

Das Besondere in diesem Fall: Die Frau ist Afroamerikanerin, die Mutation tritt überwiegend aber bei Personen aus dem nordeuropäischen Raum auf, was eine Übertragung an Nichtweiße kaum möglich macht. Die Wissenschaftler aus Kalifornien verwendeten deswegen Nabelschnurblut. Es ist reich an Stammzellen, die sich problemloser transplantieren lassen als Zellen aus Spenderblut eines Erwachsenen.

Nach 14 Monaten kein HIV mehr nachgewiesen

Seit 2017 nimmt die Patientin schon keine antiretroviralen Medikamente mehr, mit denen sie bis dahin die HI-Viren in Schach gehalten hatte. Nach 14 Monaten ließ sich nach Angaben ihrer behandelnden Ärzte kein HIV mehr im Körper nachweisen. Zudem gilt die Frau dank der Stammzellentherapie auch als von ihrem Blutkrebs geheilt.

In Nabelschnurblut befinden sich ungewöhnlich viele Stammzellen, weil erst im letzten Drittel der Schwangerschaft die Blutbildung über den Blutkreislauf des Kindes von Leber und Milz ins Knochenmark wandert. Für die HIV-Forschung ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten, darüber hinaus erweitert sich der Kreis der Patienten, die für eine solche spezielle Behandlung in Frage kommen, auf etwa 50 Personen, wie es weiter heißt.

Der erste Patient, der mit einer Stammzelltransplantation auf diesem Wege geheilt werden konnte, war 2007 der Amerikaner Timothy Ray Brown. Er ging als „Berliner Patient“ in die Medizingeschichte ein, weil der 1966 in Seattle im Bundesstaat Washington geborene Mann seit 1995 in Berlin gelebt hatte. Dort wurde noch im selben Jahr seine HIV-Infektion festgestellt. Elf Jahre lang wurde er danach mit antiretroviralen Medikamenten therapiert. Dann wurde bei ihm Blutkrebs diagnostiziert.

An der Berliner Charité wurde er zunächst konventionell von dem Hämatologen Gero Hütter behandelt. Danach setzte der Arzt auf eine Stammzelltransplantation mit Knochenmark, das ein verändertes CCR5-Gen aufwies. Über Jahre galt er danach als von HIV und Leukämie geheilt. 2020 wurde dann aber bekannt, dass der Vierundfünfzigjährige wieder an Leukämie erkrankt war. Er starb im September 2020 in Kalifornien an Krebs.

Adam Castillejo, ein 40 Jahre alter Venezolaner, der in London lebt, gilt als zweiter Fall. Danach gab es Berichte über weitere Heilungen, die aber bislang nicht offiziell bestätigt wurden.