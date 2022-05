Das kommt auf uns zu : Wie heftig wird der Affenpocken-Ausbruch in Deutschland?

Als am 5. Mai in Großbritannien ein erster Fall von Affenpocken bestätigt wurde, ahnte Clemens Wendtner in München schon, was auf ihn zukommen könnte. Der Professor ist Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing – einem von nur sieben „Kompetenz- und Behandlungszentren“ in Deutschland, die zu einem „Ständigen Arbeitskreis“ für „Krankheiten durch hochpathogene Erreger“ gehören, angesiedelt am Robert-Koch-Institut. Diese Kliniken sind im Fall des Falles die ersten Ansprechpartner für Ärzte – und die Adressaten für infizierte Patienten.

In München gab es „Patient Null“

Am 19. Mai, so erzählt es der 56 Jahre alte Mediziner, habe er mit seinem Oberarzt darüber gesprochen, was zu tun sei, wenn ein Patient mit dem Verdacht auf Affenpocken käme, ob etwa die „Sonderisolierstation“ zu aktivieren sei. Das primäre Ziel bei diesen Überlegungen: das eigene Personal so gut wie möglich zu schützen. Auf Sonderisolierstationen herrscht Unterdruck, außerdem gibt es ein eigenes Labor, eine Desinfektionsanlage und eine eigene Kläranlage. Ärzte und Pfleger arbeiten in speziellen Anzügen, um etwa vor Stichverletzungen geschützt zu sein. Luft zum Atmen bekommen sie durch einen partikeldichten tragbaren Ansaugfilter in diesen Ganzkörperanzügen.

Am Abend dieses 19. Mai gegen halb neun bekam Wendtner dann die Mitteilung, dass es im Stadtgebiet München einen Patienten mit Affenpocken gebe – nur wenige Stunden später, um 7.30 Uhr am 20. Mai, kam der Mann in Wendtners Klinik an. Man entschied sich, ihn nicht auf die Sonderisolierstation zu legen. Es war das erste Mal, dass der Professor Affen­pocken sah.

Wie man heute weiß, handelt es sich bei diesem ersten Patienten in Deutschland um einen 26 Jahre alten Brasilianer mit portugiesischem Pass, der von Lissabon, wo er lebt, über Spanien nach Deutschland eingereist war. Nach Zwischenstopps in Düsseldorf und Frankfurt hatte er sich seit einer Woche in München aufgehalten. Sein Verhalten, als er Symptome an sich bemerkte – Fieber, Muskelschmerzen, leichte Schluckbeschwerden, vor allem die juckenden Pusteln – bezeichnet Wendtner als „besonnen“ und „kooperativ“: Er sei sogleich in eine große infektiologische Praxis in der Münchener Innenstadt gegangen; dort wurde ein Abstrich genommen, nach einer kurzen Isolation in einem Hotel landete er dann in der Münchener Klinik Schwabing – wo er sich auch bei Redaktionsschluss noch aufhielt.

In Wendtners Abteilung, die nicht nur für die Behandlung von Patienten zuständig ist, sondern auch für die Erkenntnisgewinnung bei neuartigen Infektionserkrankungen, hatten er und seine Mitarbeiter an diesem Maimorgen eine Art Déjà-vu: Gut zwei Jahre zuvor waren sie es, die den ersten deutschen Corona-Fall behandelten. Ein Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto hatte sich bei einer aus China angereisten Kollegin angesteckt. Damals herrschte in Wendtners Abteilung beinahe der Ausnahmezustand.

Affenpocken und Corona sind nicht vergleichbar

Dass die Affenpocken seine Leute nicht in ähnlicher Weise aufzuwühlen vermochten, liegt ihm zufolge unter anderem an der Erfahrung seines Teams. Der wichtigste Grund jedoch: Nach allem, was man bisher weiß, seien die Affenpocken nicht mit Corona zu vergleichen, sagt der Professor. Das gelte vor allem für die Übertragbarkeit. Sie sei wesentlich geringer. Anders als Covid können die Affenpocken nicht durch Aerosole übertragen werden. Wohl aber durch Tröpfchen; der Husten müsse dann aber schon sehr feucht und der körperliche Kontakt sehr eng sein, so Wendtner. Face-to-Face-Übertragungen, wie die Infektiologen ganz unromantisch das Küssen nennen, seien aber möglich. Weiter erzählt Wendtner, was man in den letzten Tagen über das Krankheitsbild gelernt hat: Es gebe auf der Basis seiner Befunde und in Kooperation mit dem Hochsicherheitslabor der Bundeswehr erste Hinweise, dass Affenpocken auch durch Blut und Sperma übertragen werden könnten sowie über die Haut, Schleimhäute, Ekzeme oder Verletzungen.