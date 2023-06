Die medizinische Versorgung von Frauen in Afghanistan steht vor dem Kollaps. Die Ärztin Stephanie Brockt war in einer Geburtsklinik im Einsatz – und sorgt sich um die Gesundheit der Afghaninnen.

Frau Brockt, Sie sind Anästhesistin, Intensiv- und Transfusionsmedizinerin. 2015 waren Sie erstmals in einer Geburtsklinik der Hilfs­organisation Ärzte ohne Grenzen in Afghanistan im Einsatz, Ende des vergangenen Jahres dann erneut. Wie haben Sie die Lage dort erlebt?

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Klinik liegt in Chost, im Südosten des Landes, etwa 150 Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernt. Schätzungen zufolge leben etwa anderthalb Millionen Menschen dort. Die Gegend ist sehr konservativ geprägt. Seit der Gründung der Klinik 2012 begleiten wir vor allem Frauen mit komplizierten Schwangerschaften und komplizierten Geburten.

Welche Aufgaben haben Sie wahrgenommen?

Ich habe in der Notaufnahme Patientinnen betreut, die beispielsweise mit Kreislaufproblemen eintrafen und stabilisiert werden mussten. Bei schweren Notfällen habe ich Kollegen unterstützt und im OP bei Kaiserschnitten die Narkose vorgenommen. Und dann gibt es natürlich noch andere Eingriffe im Bereich der Geburtshilfe. Insgesamt leiden afghanische Frauen mittlerweile relativ häufig unter Bluthochdruck oder Diabetes. Auch hier habe ich versucht zu helfen und Fragen zu beantworten.

Wie viele Geburten finden in dieser Klinik statt?

Das macht jeden, der ein bisschen Ahnung von den Zahlen in deutschen Kliniken hat, sprachlos: Es sind monatlich zwischen 1550 und 1800 Geburten.

Das ist tatsächlich eine sehr hohe Zahl. Zum Vergleich: Im Frankfurter Bürgerhospital, Hessens geburtenstärkster Klinik, kommen gut 4000 Kinder im Jahr zur Welt, monatlich also etwa 330. Wie viele Kinder gebären afghanische Frauen durchschnittlich?

Ich kenne keine verlässlichen Zahlen. Ich weiß, dass vor sieben Jahren Frauen mit zwölf bis 18 Schwangerschaften nicht unüblich waren. Ich habe auch Frauen mit über 20 Schwangerschaften gesehen. Die Schwangerschaftsrate der Patientinnen, die ich jetzt erlebt habe, war allerdings deutlich geringer. Insgesamt hat sich in den Jahren, die zwischen meinen beiden Aufenthalten lagen, kulturell viel verändert im Land.

Darüber sprechen wir gleich noch. Zuvor aber: Kommt es auch wegen dieser hohen Anzahl an Schwangerschaften überproportional häufig zu Komplikationen?

Ja. Einige Frauen nehmen Hormonpräparate, werden von ihren Männern und zum Teil auch von den Schwiegerfamilien dazu gedrängt, um die Schwangerschaftsquote und damit auch die Chance auf männlichen Nachwuchs zu steigern. Deshalb gibt es auch überproportional viele Mehrlingsschwangerschaften. Ich habe erlebt, dass Frauen in der Klinik von ihren Schwiegermüttern begleitet und dann geschlagen wurden, wenn ausgerechnet das Mädchen einer Mehrlingsschwangerschaft überlebt hat. Wenn ich nach einem Kaiserschnitt Glückwunsch gesagt habe zur Geburt eines Mädchens, ist das häufig als Sarkasmus empfunden worden. Das war sehr schwierig für mich, und daher habe ich es immer als eine Freude erlebt, wenn Frauen sich wirklich über die Geburt ihres Kindes gefreut haben, unabhängig vom Geschlecht.

Wie häufig kommen Kaiserschnitte vor?

Im Vergleich zu Deutschland selten. Ärzte ohne Grenzen strebt eine Quote unter fünf Prozent an und versucht, sie weiter zu senken, da jeder Kaiserschnitt ein Risiko für die nachfolgende Schwangerschaft bedeutet.

Wie hoch ist die Mütter- und Kindersterblichkeit in Afghanistan?

Die Müttersterblichkeit in Afghanistan ist laut Vereinten Nationen eine der höchsten der Welt. Die jüngsten Zahlen stammen aus dem Jahr 2017, damals lagen sie bei 638 Todesfällen pro 100.000 Lebendgeburten. Zum Vergleich: In Deutschland waren es im gleichen Zeitraum sieben Todesfälle pro 100.000 Geburten. Die Kindersterblichkeit liegt derzeit laut UN bei 53 Todesfällen je 1000 Lebendgeburten, in Deutschland bei 3,5.

Auf Fotos aus der Geburtsklinik habe ich Frauen gesehen, die komplett verschleiert sind. Wie sieht es mit der Verschleierung während der Geburt aus?

Die Frauen müssen von einem Mann aus ihrer Familie begleitet werden, um überhaupt zur Klinik gelangen zu können. Dort gehen sie durch ein spezielles Tor. Häufig haben sie eine weibliche Begleitung dabei. Sie legen sich voll verschleiert in ihr Bett. In der Provinz Chost müssen alle Gelenke verschleiert sein, das Kopftuch geht Minimum ein paar Zentimeter über die Schulter. Wenn die Wehen so weit sind, werden sie in den Kreißsaal gebracht und bleiben weitgehend verschleiert.