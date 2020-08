Ärzteverband findet : Masken im Unterricht ergeben „überhaupt keinen Sinn“

Am kommenden Montag starten in Nordrhein-Westfalen wieder die Schulen. Dort soll auch im Unterricht eine Maske getragen werden. Der Marburger Bund findet das sinnlos.

Der Ärzteverband Marburger Bund hat eine Maskenpflicht im Schulunterricht – wie von Nordrhein-Westfalen vorgesehen – als sinnlos kritisiert. „Wenn alle auf ihren Plätzen sitzen und Abstand sichergestellt ist, macht das Tragen von Masken während der Unterrichtsstunden überhaupt keinen Sinn und wäre eine überflüssige Behinderung“, sagte die Bundesvorsitzende Susanne Johna im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). „Sinnvoll ist die Maske dann, wenn es eng wird, etwa beim Verlassen der Klasse, vor dem Schulkiosk oder auf dem Pausenhof, wenn mehrere Klassen gleichzeitig Pause haben.“

Mehrere Länder haben eine Maskenpflicht an Schulen angekündigt. In Nordrhein-Westfalen müssen vom kommenden Montag an Schüler an allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen eine Mund-Nase-Maske tragen. Das gilt zunächst bis zum 31. August sowohl im Schulgebäude als auch im Unterricht. Soweit Lehrkräfte den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicherstellen können, gilt die Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung auch für sie.

In Mecklenburg-Vorpommern, wo die Schulen seit Montag wieder geöffnet sind – und wo bereits zwei Schulen am Freitag wegen des Coronavirus geschlossen wurden –, gilt beispielsweise eine Maskenpflicht nur auf dem Schulgelände, nicht aber im Unterricht selbst.