Drogenanalyse : Die Deutschen nehmen mehr Ecstasy

Der Gebrauch von Rauschgift nimmt in ganz Europa immer weiter zu. In Deutschland ist vor allem die chemische Droge MDMA beliebt, wie die Analyse von Abwasser verrät.

In Europa nimmt der Gebrauch von stimulierenden Rauschgiften jeder Art beständig zu. Wie aus den jüngsten Daten der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) hervorgeht, zeigen die Verlaufskurven hinsichtlich des Gebrauchs von Kokain, Amphetamin, Methamphetamin und Ecstasy mittlerweile alle nach oben. Errechnet werden die Daten, die den Gebrauch von Rauschgiften innerhalb einer bestimmten Region und innerhalb eines bestimmten Zeitraums dokumentieren, auf der Basis der Abbau- oder Stoffwechselprodukte verschiedener Gifte, die vom menschlichen Körper ausgeschieden werden und über die Kanalisation in Klärwerke gelangen.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. F.A.Z.

Wenig verändert hat sich in den vergangenen zehn Jahren an der räumlichen und auch zeitlichen Verteilung der Präferenzen für stimulierende Rauschgifte. Kokain und Ecstasy sind in West- und Südwesteuropa stark verbreitet, Amphetamin ist eher in Mittel- und Nordeuropa anzutreffen. Immer weitere Kreise zieht indes Methamphetamin. Bis vor etwa 20 Jahren gab es Methamphetamin fast nur in den Nachfolgestaaten der Tschechoslowakei. Mittlerweile lassen sich Abbauprodukte dieses Gifts in Ostdeutschland, Skandinavien, dem Baltikum, Spanien und Zypern nachweisen. Ecstasy (MDMA) ist nach wie vor in Belgien, den Niederlanden und Deutschland am weitesten verbreitet. Doch wurde jüngst in der Hälfte der Städte mit Daten für 2018 und 2019 ein Anstieg der gebrauchten Menge registriert. Ähnliches gilt für Amphetamin.

Geringere Veränderungen zeigen sich bei der Analyse des Rauschgiftgebrauchs über den Zeitraum einer Woche. So waren die Werte für MDMA und auch Kokain am Wochenende schon immer wesentlich höher als unter der Woche. Mittlerweile gehört auch Amphetamin zu den Rauschgiften, mit denen vorzugsweise das Wochenende bestritten wird. Methamphetamingebraucher greifen hingegen sehr regelmäßig zu dem Gift – was das hohe Abhängigkeitspotential nur unterstreicht.

Gegenüber 2015 insgesamt fast verdoppelt hat sich in den zehn europäischen Hochburgen die Menge der Abbauprodukte von Kokain – wobei nun 27 von 45 Städten mit Daten für 2018 und 2019 einen Anstieg ausweisen. Der langfristige Trend ist allerdings nicht so zu lesen, als dass die Zahl der Kokaingebraucher in diesem Zeitraum um 50 Prozent zugenommen hätte. Zu bedenken ist nämlich auch, dass der Reinheitsgrad des Rauschgifts sich erhöht haben dürfte. Nicht auszuschließen ist weiterhin, dass auch die Häufigkeit des Kokaingebrauchs stärker zugenommen hat als die Zahl der Gebraucher.

Erstmals eingesetzt wurde die sogenannte Abwasseranalyse vor mehr als zehn Jahren, damals noch an wenigen Orten. Mittlerweile liegen nach standardisierten Verfahren gewonnene Daten aus 23 EU-Staaten und insgesamt 79 Städten vor, für einige Städte sogar über mehrere Jahre hinweg. Das Rauschgiftlagebild, das durch Daten aus anderen Quellen wie Bevölkerungsumfragen oder Polizeistatistiken ergänzt wird, ist demnach recht aussagekräftig, auch wenn die Unterschiede innerhalb eines Landes wie zwischen einzelnen Großstädten erheblich sein können. So ist in Städten mit einem hohen Anteil an Studenten oder an Orten mit vielen Freizeitveranstaltungen mit einem höheren Gebrauch zu rechnen als andernorts. Keine validen Daten liefert das Verfahren über den Gebrauch von Cannabis und Heroin. Das Abbauprodukt von Heroin ist im Wasser nicht stabil, dasjenige von Cannabis wird in so geringer Menge ausgeschieden, dass Rückschlüsse auf die gebrauchte Menge nicht gezogen werden können.