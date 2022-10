Gerichtsurteil in Spanien : 5,2 Millionen Euro Entschädigung für ärztlichen Fehler bei Geburt

Noch nie wurde in Spanien eine so hohe Entschädigungssumme gezahlt: Ein Mädchen kam wegen der Fahrlässigkeit von Arzt und Hebamme schwer geschädigt auf die Welt.

Es ist die höchste Entschädigung, die in Spanien jemals für die Folgen mehrerer medizinischer Fehler gezahlt wurde: 5,2 Millionen Euro erhält die Familie eines Mädchens, das bei seiner Geburt im Krankenhaus von Valdepeñas schwerste neurologische Schäden erlitten hatte und seitdem rund um die Uhr betreut werden muss.

Dem Gynäkologen und der Hebamme wird grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen. In spanischen Medien war von einem „bahnbrechenden Urteil“ die Rede, das die Ver­einigung der Patienten-Ombudsleute durchgefochten hatte.

Seit der Geburt im Bett beatmet

Am Freitag feierte das Mädchen Paula den zehnten Geburtstag. Seit sie zur Welt kam, liegt sie im Bett, kann sich aus eigener Kraft praktisch nicht bewegen und wird mit Sauerstoff be­atmet. Nachdem am 14. Oktober 2012 bei der Mutter die Wehen eingesetzt hatten, verzichteten der Gynäkologe und die Hebamme darauf, den Geburtsverlauf mit den zur Verfügung stehenden Geräten genauer zu überwachen.

Es kam zu Komplikationen mit fatalen Folgen. Das Neugeborene befand sich in einer „katastrophalen Lage“, stellten Ärzte nach der Geburt fest. Die Familie aus Ciudad Real ging vor Gericht, der Rechtsstreit dauerte fast so lange wie das Leben des Kinds.

Arzt und Hebamme haben „absolut fahrlässig gehandelt, da sie nicht die erforderlichen Maßnahmen ergriffen“, hieß es in den Urteilen, in denen Paulas Eltern in zwei Instanzen recht bekamen. Am Ende einigte man sich mit den Versicherungen und dem öffentlichen Gesundheitsdienst der Region darauf, vor dem Obersten Gerichtshof keine Berufung einzu­legen, was die Entschädigung weiter verzögert hätte.

Laut der außergerichtlichen Einigung erhalten Paula und ihre Eltern 4,9 Millionen Euro; zudem die Kosten von 300.000 Euro für den Rechtsstreit. Die Familie will nach den Worten ihres Anwalts das Geld dafür verwenden, dass sie „ein einiger­maßen würdiges Leben führen kann“.

Die Mutter sagte, sie würde die Entschädigung sofort für die Ge­sundheit ihrer Tochter eintauschen. Es sei wichtig, dass sich „diese Grausamkeiten nicht wieder­holen, die das Leben einer Familie zerstört haben“, forderte die Vereinigung der Patienten-Ombudsleute.