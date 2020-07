Gesund und faszinierend : „Zu Hause Pilze züchten? Das geht!“

Aktualisiert am

Frau Wurth, kann man wirklich auf dem Wohnzimmertisch oder im Bad Pilze ziehen?

Ja, das geht tatsächlich ganz einfach. Man braucht die richtige Luftfeuchtigkeit, sollte die Pilze immer wieder mit Wasser bestäuben und muss direkte Sonne vermeiden. Optimal wären zwischen 70 und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, in trockenen Räumen sind es oft nur 30 bis 40 Prozent. Deshalb eignet sich zum Beispiel, wenn man die Pilze nicht in der Erde, sondern mit Hilfe eines Substrats züchten will, das Badezimmer hervorragend, weil es da immer etwas feuchter ist. Wenn man einen Garten oder einen schattigen Innenhof hat, kann man seine Pilzzucht auch auf geimpfte Baumstämme ausweiten.