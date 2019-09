Wenn die Tochter zum IS geht : „Das Grauen wurde Normalität“

Herr Messing, im März 2015 wollte Ihre Tochter angeblich nur das Wochenende bei ihrer Mutter ein paar Dörfer weiter verbringen – dort kam sie nie an. Wann wurde Ihnen klar, dass sie sich auf den Weg zum „Islamischen Staat“ (IS) gemacht hatte?

Schon bei der ersten Vernehmung. Sie verschwand an einem Freitag. Noch am selben Abend haben wir eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Wir waren an den ältesten Polizeibeamten in ganz Sachsen-Anhalt geraten. Der bediente die Tastatur mit zwei Fingern. Es war grauenhaft. Plötzlich kam die beste Freundin meiner Tochter rein: „Leo hat sich gerade gemeldet, die ist in der Türkei!“. Der Kriminalbeamte guckte komisch und ich sagte: „Das kann doch gar nicht sein! Wie soll eine Fünfzehnjährige in die Türkei kommen?“. Auf ihrem Laptop haben wir dann die Flugbuchung gefunden. Sie hatte meine Unterschrift auf einer Einverständniserklärung gefälscht. Der Polizist sagte: „Die kommt schon wieder.“ In ihrem Tagebuch habe ich dann zum ersten Mal dieses Wort gelesen: Syrien. Doch selbst da habe ich noch nicht begriffen, was das eigentlich bedeutet. Wirklich verstanden habe ich es erst sechs Tage nach Leos Verschwinden. Beamte vom Landeskriminalamt durchsuchten gerade ihr Zimmer, als mich ein Mann anrief, der sagte, dass Leo bei ihm sei. Auf dem Profilfoto des Anrufers bei Whatsapp war ein junger Mann zu sehen, mit Sturmhaube, Knarre und IS-Flagge.

Der Mann war Martin Lemke aus Sachsen-Anhalt, der sich nun Nihad Abu Yasir nannte. Seit ein paar Tagen war er Leonoras Ehemann – sie seine fast zehn Jahre jüngere Drittfrau. Hatten Sie das kommen sehen?

Es gab keine Alarmsignale. Rückblickend muss ich sagen: Es war zu schön, zu normal. Leo war gut in der Schule, sie war Klassensprecherin und hat ehrenamtlich im Altenheim vorgelesen. Sie war im dörflichen Leben integriert. Kurz vor ihrer Ausreise hat sie noch beim Karneval als Funkenmariechen getanzt – also relativ freizügig. Sie hat weder Kopftuch getragen, noch völlig auf Schweinefleisch verzichtet. Auch an feste Gebetszeiten, zu denen ihre Zimmertür verschlossen gewesen wäre, hat sie sich nicht gehalten. Sie war so wie immer. Aber das war eine Fassade.

Sie wussten nicht, dass sie zum Islam konvertiert war?

Wir glaubten an eine jugendliche Schwärmerei. Ich wusste, dass sie sich für den Islam interessiert, aber die Ernsthaftigkeit war mir nicht klar. Sie hat uns gezielt getäuscht. Erst heute wissen wir zum Beispiel vom Besuch einer Moschee in Frankfurt. Damals dachten wir, sie sei bei einer Freundin. Dort hatten wir sie nämlich abgesetzt. Sie war in das Mehrfamilienhaus hineingegangen und muss gewartet haben, bis meine Frau und ich weggefahren waren. Dann ist sie zum Bahnhof und in den Zug gestiegen. Als wir sie abholen kamen, ging die Haustür auf und Leo kam raus. Die Täuschung war bis ins letzte Detail durchorganisiert.

Wie kam Ihre Tochter in Kontakt mit dem Islam?

Leo hat im Jahr 2004 erlebt, wie ich ihre Mutter verlassen habe. Und dann 2013, wie mich meine erste Frau verlassen hat. Sie hat also zweimal eine wichtige Bezugsperson verloren. Sie war oft zu Besuch bei ihren Freundinnen, überwiegend Kurdinnen. Dort sah sie das komplette Kontrastprogramm: Spätestens zum Abendessen saß die ganze Familie zusammen, alle waren lieb zueinander und haben über den Tag gequatscht.

Vom kurdischen Familienessen bis zum „Islamischen Staat“ ist es ein weiter Weg.