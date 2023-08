Aktualisiert am

In keiner anderen Verkehrssituation sterben so viele Menschen wie bei Geisterfahrten. Die Versicherer haben nun eine umfassende Studie zu dem Phänomen vorgestellt. Sie zeigt deutlich, wie man die Gefahr eindämmen könnte.

Man kennt die Warnung aus den Verkehrsnachrichten: „Vorsicht, Falschfahrer!“ Aber viel mehr weiß man über Geisterfahrer nicht, weil das Phänomen bislang kaum erforscht war. Am Mittwoch hat nun der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die erste große Studie zu dem Thema veröffentlicht. So sind laut Siegfried Brockmann, dem Leiter der Unfallforschung, mehr als 40 Prozent der Geisterfahrer älter als 75 Jahre – obwohl alte Menschen viel weniger Auto fahren und auf der Autobahn die wenigsten Fahrkilometer verzeichnen. „Da wird die Dramatik dieser Zahl erst richtig deutlich“, sagt Brockmann. Demenz und Verwirrtheit sind in dieser Altersgruppe das größte Problem.

Die meisten Geisterfahrten gehen laut Brockmann glimpflich aus. Komme es aber zu Unfällen, seien diese meist verheerend. „Der Falschfahrerunfall ist in der Regel ein sehr schwerer.“ In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Vorschläge zur Gefahrenverhütung: eine verbesserte Fahrwegkennzeichnung, eine klarere Beschilderung – oder Krallen an Ausfahrten, die beim Fahren in falscher Richtung auslösen. Diese sind allerdings teuer und behindern auch Polizei- und Rettungsfahrzeuge.

Laut Brockmann ist die Geisterfahrt „die denkbar gefährlichste Verkehrssituation“. Bei 224 untersuchten Unfällen wurden 99 Personen getötet. „Eine irrsinnige Quote für jedes normale Unfall­geschehen.“ 207 Menschen wurden schwer, 210 leicht verletzt. 60 Prozent der Falschfahrerunfälle gehen demnach mit Schwerverletzten oder Toten einher. In mehr als 40 Prozent der Fälle wird die Geisterfahrt absichtlich begonnen. Etwa ein Drittel der untersuchten Fälle begannen damit, dass der Fahrer im fließenden Verkehr umdrehte. Bei Senioren liegt das Umdrehen dabei meist an Verwirrtheit, bei jüngeren Verkehrsteilnehmern spielen vor allem Suizidabsichten oder Flucht vor der Polizei eine Rolle.

Auch Alkohol am Steuer spielt eine große Rolle

Laut Brockmann stehen 18,3 Prozent der Geisterfahrten im Zusammenhang mit Alkohol am Steuer. Diese Zahl nimmt mit dem Alter der Fahrer stetig ab. Trotzdem ist Alkohol beim Falschfahren ein größerer Faktor als bei anderen Verkehrsunfällen, wo nur in etwa sechs Prozent einer der beteiligten Fahrer getrunken hat.

Die meisten Falschfahrten finden auf der – in korrekter Fahrtrichtung – linken Spur statt, demnach gibt es hier auch die meisten Unfälle. Wenn man sich auf der Autobahn befindet und ein Falschfahrer wird gemeldet, solle man sich auf der rechten Spur halten, die Geschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer reduzieren und nicht mehr überholen. Einerseits um andere Fahrer indirekt zu warnen, andererseits um sich mehr Reaktionszeit zu verschaffen beziehungsweise um die Aufprallgeschwindigkeit zu verringern.

Falschfahrten sind „kein Thema der Lichtverhältnisse“, so Brockmann. Knapp die Hälfte der Geisterfahrten passiert tagsüber. Tendenziell ist das Wochenende gefährlicher, die wenigsten Falschfahrten mit Unfall finden laut der Studie mittwochs statt. Die meisten Falschfahrten sind nach weniger als zwei Kilometern beendet.

Das macht es notwendig, die Warnsysteme zu verbessern. Brockmann wünscht sich eine Lösung, die per App funktioniert, darauf sollten sich seiner Meinung nach alle Fahrzeughersteller verständigen. Auch die Automatisierung könnte die Autobahnen sicherer machen, etwa indem ein autonomes Fahrsystem eine Falschfahrt erkennt und stoppt. „Technisch wäre das kein Hexenwerk“, sagt Brockmann.

Die Datenlage ist schlecht

Erst im März hatte die EU-Kommission Vorschläge zu einer Reform der Führerscheinlaufzeitverlängerung veröffentlicht. Laut dem Entwurf soll es den Mitgliedsländern allerdings selbst überlassen bleiben, ob Fahrer ab 70 Jahren sich besonderen Tests zur Verlängerung ihrer Fahrerlaubnis unterziehen sollten. Für Brockmann sind die Pläne der EU irrelevant. „Es wird darauf hinauslaufen, dass ich 40 Euro weniger in der Tasche habe, aber meinen Führerschein weiter ohne Überprüfung behalten kann.“

Viel wichtiger sei es, obligatorische Rückmeldefahrten bei der Verlängerung der Fahrerlaubnis einzuführen. 45 Minuten sollte man dabei mit einem Fahrlehrer fahren. „Damit holt man den Konflikt auch aus der Familie raus.“ Brockmann will den Senioren den Führerschein nicht wegnehmen, „sie sollen nur wissen, was sie können und was nicht mehr.“ Bekannte Wege, bei Tag auf dem Land, das sei für die meisten kein Problem, das Chaos im Stadtverkehr allerdings durchaus. „Da gibt es kein schwarz oder weiß.“

Mehr zum Thema 1/ Immer mehr Menschen fahren im hohen Alter Auto. Die Unfälle durch Senioren nehmen zu. Andere Länder kennen verpflichtende Gesundheits-Checks ab einem gewissen Alter.

Die Daten der Falschfahrer-Studie speisen sich aus Versicherungsakten, EUSKa-Daten der Polizei und einer systematischen Analyse von Medienberichten. „Wir haben alles gemacht, was nur möglich war. Die amtliche Statistik sagt Ihnen dazu praktisch gar nichts.“ Auch im internationalen Vergleich sei die Datenlage schlecht, zudem sind Informationen aus anderen Ländern aufgrund anderer Voraussetzungen schwer übertragbar.

Eine Wiederholung der Studie ist zunächst nicht geplant. „In zehn Jahren wäre das gut, dann könnte man vergleichen, ob sich mit neuen Maßnahmen etwas verändert hat.“ Die schlechte Datenlage bedeute allerdings einen hohen Aufwand, der sich auch aufgrund des langen Analysezeitraums nicht in naher Zukunft wiederholen lasse. „Das hat uns jetzt drei Jahre gekostet“, so Brockmann.