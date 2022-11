Neu eingerichtete Gedenkstätte : Stauffenbergs weiter Weg zum Widerstand

Das Konventionellste in der neu eingerichteten Stauffenberg-Erinnerungsstätte in Stuttgart ist der Nachbau ei­nes Kartentischs aus dem Führerhauptquartier, der „Wolfsschanze“. Dort versuchte Claus Schenk Graf von Stauffenberg am 20. Juli 1944, den Diktator Adolf Hitler zu töten. Ansonsten spürt der Betrachter schon beim Betreten des Kellergewölbes im Alten Schloss die In­tention der Ausstellungsmacher, eine „Erinnerungsstätte neuen Typs“ zu schaffen und einen anderen Weg zu gehen als 2006. Damals war im Schloss eine erste Erinnerungsstätte eingerichtet worden, in der nur Stauffenbergs Cello und einige Dokumente zu sehen wa­ren. Im Alten Schloss war Stauffenberg aufgewachsen, weil sein Vater Oberhofmarschall des württembergischen Kö­nigs Wilhelm II. war, seine Mutter eine Freundin von Königin Charlotte.

Stauffenberg ist der bekannteste und der politisch am häufigsten missbrauchte Widerstandskämpfer gegen den Na­tionalsozialismus. Eine auf die Lebensgeschichte bezogene Erinnerungsstätte gibt es nur in Stuttgart. Außerdem wird er natürlich in der „Gedenkstätte deutscher Widerstand“ in Berlin gewürdigt und in Albstadt-Lautlingen, im ehemaligen Schloss der Familie.

Der Fundus ist bei heute klein

Weil die Nazis die Familie Stauffenberg nach dem Attentat in Sippenhaft nahmen, sind wichtige Akten aus dem Prozess gegen den Hitler-Attentäter verbrannt, der Fundus an Dokumenten und Ausstellungsstücken ist bis heute klein. Die Nazis verteilten die Besitztümer an die NS-Volkswohlfahrt und duldeten die Plünderung der Villa in Bamberg. Das Cello und der Ehrensäbel Stauffenbergs, der absurderweise bis 1999 im Besitz des DKP-Vorsitzenden Herbert Mies war, sind somit auch in der neuen Ausstellung wichtige Exponate. Die Leiterin des Hauses der Ge­schichte, Paula Lutum-Lenger, Projektleiterin Cornelia Hecht-Zeiler und Ku­rator Christopher Dowe haben in dem Gewölbe deshalb – und weil die Ge­schichte des National­sozialismus sich heute historisiert – für knapp 700.000 Euro eine multimediale und interaktive Gedenkstätte einge­richtet. Sie gehört nun auch zu den national bedeutsamen Kultureinrichtungen Deutschlands.

Bei der Konzeptionierung nahmen die Historiker auf zwei weitere Entwicklungen Rücksicht: Et­wa ein Drittel der Besucher der alten Erinnerungsstätte kam aus dem Ausland. Und wenn Schulklassen kommen, dann stammt etwa die Hälfte der Schüler aus Einwandererfamilien. Auch soll die Aus­­stellung einem Trend in den so­zia­len Medien entgegenwirken, wo Stauffenberg teilweise von Rechtsradi­kalen als Vorbild für Attentate gegen de­mo­kratische Politiker („Walküre 2.0“) missbraucht oder auch als Vaterlands­ver­räter geschmäht wird. „Wir wollen ein selbstentdeckendes Lernen ermöglichen. Wir wollen, dass sich Schüler zum präsentierten Material positionieren“, sagt Dowe. „Die historische Figur ist bis zur Unkenntlichkeit überformt und ins­trumentalisiert worden“, ergänzt Hecht-Zeiler. „Wir suchen auch mit dieser Ausstellung, gerade durch die Einbeziehung familiärer Erzählweisen, eine Form der Erinnerung, die nicht so ritualisiert ist.“

Ein langer Weg bis zum Widerständler

Die Ausstellung stellt im ersten Ab­schnitt das familiäre Aufwachsen dar, dann folgt eine Einführung in die Ge­dankenwelt des späteren Hitler-Atten­täters, seine Heroisierung der „Tat-Menschen“, die Bezüge zum George-Kreis sowie die Verehrung des Feldherren Na­poleon. Die biographische An­näherung soll den Wandel Stauffenbergs vom en­gagierten und regime­treuen Wehrmachtsoffizier zum Re­gime­­gegner und Organisator einer Um­sturzbewegung zeigen. Wie weit der Weg bis zum ge­scheiterten Attentatsversuch in der „Wolfsschanze“ tatsächlich war, zeigt ein von ihm verfasster Feldpostbrief über Polen vom 14. September 1939: „Die Bevöl­kerung ist ein unglaublicher Pöbel, sehr viele Juden und sehr viel Mischvolk. Ein Volk, welches sich nur unter der Knute wohlfühlt. Die Tausenden von Gefan­genen werden unserer Landwirtschaft recht gut tun. In Deutschland sind sie sicher gut zu brauchen, arbeitsam, willig und genügsam.“

An jeweils drei Stationen – 1933, 1939 und 1942 – zeigt die Ausstellung, wie sich das Verhältnis des spä­teren Attentäters zum Na­tio­nal­sozialismus wandelte. An ei­nem interaktiven Monitor kann man nachverfolgen, wie sich persönliche Netzwerke Stauffenbergs während der NS-Dik­tatur weiterentwickelten. Auf ei­ner Land­karte sind diese Kontakte nach Zivilisten, Militärs, Polizei/SS und auch Frauen gegliedert – die Gestapo und die spätere Widerstandsforschung ha­ben die Rolle der Frauen im Widerstand un­terschätzt, wohl wegen des traditionellen Männer- und Frauenbilds.

An Gegenwartsbezügen fehlt es nicht

In der Mitte des Gewölbes steht ein interaktiver Medientisch, auf ihm kann jeder Besucher den 20. Juli anhand von Personen, Orten und Einzelereignissen für sich durch Anklicken rekonstruieren. Um die Perspektive auf die historische Figur zu erweitern, haben die Kuratoren mit einem deutsch-israelischen und ei­nem deutsch-polnischen Schülerprojekt zwei Filme gemacht, die ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sind.

An Gegenwartsbezügen fehlt es nicht. Viele Besucher fragen immer wieder nach, warum es so lange dauern konnte, bis es einen ernsthaften Umsturzversuch gegen das national­sozialistische Regime gab. Im letzten Schaukasten liegen zwei Do­kumente: Die Karikaturisten Greser und Lenz fragen, ob sich Putin nicht vielleicht durch einen neuen Stauffenberg stoppen ließe. Und auf ei­nem anonymen Flugblatt, das Unbekannte mal an die Tür der Erinnerungsstätte geklebt hatten, heißt es: Stauffenberg sei ein antise­mitischer Wehrmachtsangehöriger ge­wesen und keineswegs ein „Anti­faschist“ – darum sei es falsch, ihn zu ehren. Beides zeigt, wie aktuell die Frage des Widerstands ist.