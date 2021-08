Neues Gesetz in Frankreich : Tabakindustrie soll für Entsorgung von Kippenstummeln zahlen

Viele Franzosen schnippen ihre Zigarette achtlos weg, sodass jährlich 23,5 Milliarden Kippen auf den Straßen und in der Natur landen. Dieser Unsitte sagt das Umweltministerium in Paris nun den Kampf an, indem es die Hersteller in die Pflicht nimmt. Ein vergangenes Jahr verabschiedetes Kreislauf- und Antiverschwendungsgesetz schreibt ihnen vor, sich um den Verbleib ihrer Produkte nach deren „Lebensende“ zu kümmern.

Wie die französische Zeitung Le Figaro berichtet, teilte das Umweltministerium am Dienstag mit, dass die Tabakindustrie dafür pro Jahr 80 Millionen Euro beisteuern solle. Dieses Geld werde den Gemeinden zur Beseitigung der Kippen und für Sensibilisierungskampagnen zur Verfügung gestellt. Eine neue Öko-Institution soll Kommunen auf Antrag Geld für entsprechende Projekte zuteilen.

Dabei hat das Ministerium ein konkretes Ziel vor Augen: Binnen sechs Jahren soll die Kippenflut um mindestens 40 Prozent schrumpfen. Erreicht werden soll dies auch übers Verteilen von Taschenaschenbechern, mehr reine Zigaretten-Mülleimer sowie Säuberungsaktionen für die „Mégos“, wie die Kippen umgangssprachlich auf Französisch genannt werden. Es sollen laut Le Figaro zudem Projekte gefördert werden, die innovative Methoden zur Sammlung von Zigarettenkippen und Recyclinglösungen entwickeln.

Nach der jüngsten EU-Statistik liegt der Raucheranteil in Frankreich bei 22,4 Prozent der Bevölkerung. In Deutschland rauchen 15,9 Prozent.