Leiche in Fahrwerkschacht in Lufthansa-Airbus entdeckt

Flughafen Frankfurt : Leiche in Fahrwerkschacht in Lufthansa-Airbus entdeckt

In einer Lufthansa-Maschine am Frankfurter Flughafen haben Wartungsarbeiter einen Toten entdeckt. Das Flugzeug kam wohl aus Teheran.

Im Fahrwerkschacht eines aus dem Iran kommenden Flugzeugs ist am Frankfurter Flughafen ein toter Mann gefunden worden. Mitarbeiter entdeckten die Leiche am Donnerstag bei Wartungsarbeiten, wie ein Polizeisprecher sagte – allerdings erst vier Stunden nach Beginn ihrer Tätigkeiten. Wie „Bild.de“ berichtete, war das Lufthansa-Flugzeug am frühen Donnerstagmorgen in der iranischen Hauptstadt Teheran gestartet, Flugnummer: LH 601. Nach Angaben des Polizeisprechers landete es nach 5 Uhr in Frankfurt.

Weitere Details, etwa zur Identität des Mannes oder den Hintergründen, waren zunächst unklar. Unklar ist zudem, wie lange die Person in dem Schacht lag. Der Direktflug auf dieser Strecke dauert laut Flugplan fünfeinhalb Stunden.

Der Lufthansa-Flug Teheran-Frankfurt für Freitagmorgen wurde laut Flugplan annulliert.