Prähistorische Fossilien : Forscher entdecken im Allgäu eine neue Gattung von Gänsevögeln

Allgoviachen tortonica – so heißt die neu entdeckte Gattung von Gänsevögeln. Sie lebte vor elf Millionen Jahren in Süddeutschland und wies ein besonderes Merkmal auf.

Ornithologen der Universität Tübingen sowie des Frankfurter Senckenberg-Museums haben im bayerischen Allgäu die fossilen Überreste eines bislang unbekannten prähistorischen Gänsevogels gefunden. Der Vogel (Allgoviachen tortonica) soll vor elf Millionen Jahren in Süddeutschland heimisch gewesen sein. Wahrscheinlich lebte der Vogel auf dem Boden und auf Bäumen. Ein Bein eines Vogels blieb komplett erhalten. „Derartig vollständige Funde sind bei fossilen Gänsevögeln weltweit sehr selten“, sagt Madelaine Böhme von der Universität Tübingen.

Besonders aufschlussreich ist die Krallenform des fossilen Gänsevogels: Die Tiere konnten ihre Krallen vermutlich stark beugen, weil sie über einen starken Sehnenapparat verfügten. Da­durch waren sie offenbar in der Lage, sich sogar auf treibenden Baumstämmen in Flüssen oder auf Ästen festzuhalten. „Ähnlich wie die heute lebenden Pfeifgänse, welche ähnliche Krallen aufweisen, besaßen sie wahrscheinlich die Fähigkeiten, in Ruhepausen auf Bäumen zu sitzen“, sagt Gerald Meyer vom Forschungsinstitut des Senckenberg-Museums.

Die Forscher vergleichen die neue Gattung mit Höckerglanzgans und Halbgänsen, vermuten aber, dass sie mit heute lebenden Gänsevögeln möglicherweise näher verwandt war. Die Vögel wogen etwa zwei Kilogramm und waren 70 Zentimeter lang. In der Tongrube Hammerschmiede fanden die Forscher schon die Überreste von mehr als 140 verschiedenen Wirbeltierarten. In der Grube wurde zum Beispiel auch der erste aufrecht gehende Menschenaffe „Danuvius guggenmosi“ gefunden. In der Grube graben die Forscher seit 2011, seit 2022 werden sie von der bayerischen Landesregierung mitfinanziert.