Folgen der Klimakrise : Tödliche Sommer

Noch sind es Hochrechnungen, die das Statistische Bundesamt veröffentlicht hat, aber die Fachleute zweifeln nicht an dem, was die Zahlen zeigen: Im Juli sind in Deutschland aufgrund der Hitze wohl zwölf Prozent mehr Menschen gestorben als im Mittel der Jahre 2018 bis 2021. Damit verstärkt sich ein Trend: Hitzetode in Braunschweig, Trier, Schwerin oder Füssen werden in Zukunft nicht mehr die Ausnahme sein.

Nun ist es ein Leichtes und auch nicht falsch, erst einmal auf die Politik zu zeigen. Seit Jahren warnen Mediziner davor, dass der Klimawandel die Gesundheit der Bürger wie das Gesundheitssystem belasten wird. Ihre Forderung, dass präventiv gehandelt werden müsse, ist jedoch weitgehend ungehört verhallt. Deutschland hat noch immer keinen einheitlichen Hitzenot- oder Hitzeaktionsplan, gezielte Aufklärungskampagnen und eine funktionierende Krisenkommunikation gibt es nicht.

Sicher stehen einzelne Länder oder einzelne Kommunen in Sachen Hitzeschutz besser da als der Rest. Doch ähnlich wie die Corona-Pandemie können zunehmende Hitzewellen nicht von jedem Bürgermeister allein bekämpft werden. Hier braucht es bundeseinheitliche Bemühungen.

Hitze tötet versteckt

Hitze bedeutet für den Körper Stress. Wird es ihm zu heiß, versucht er mit allen Mitteln, die Körpertemperatur bei 37 Grad zu halten. Dafür pumpt er das Blut in die Peripherie, damit Wärme über die Haut abgegeben werden kann. Außerdem produziert er Schweiß. Steigt die Körpertemperatur trotzdem weiter, kommt es zu Organschäden und einer vermehrten Gerinnung des Bluts. Hitzetod als Todesursache findet man so gut wie nie in den Dokumenten. Die betroffenen Menschen sterben an einem Herzinfarkt, an Nierenversagen, Stoffwechselentgleisungen oder stürzen schwer. Hitze tötet versteckt, aber die statistisch messbare Übersterblichkeit in heißen Wochen lässt kein Vertuschen mehr zu.

Hitzewellen werden sich künftig in unseren Breiten häufen. Sie werden nicht nur mehr Tote, sondern auch mehr Kranke und mehr Arbeitsausfall mit sich bringen. Für die Politik heißt das, sie muss dringend eruieren, wo Wissen und Mittel zum Hitzeschutz fehlen. Sie muss darüber aufklären, wer gefährdet ist und was man tun kann. Der Staat muss für ausreichend Luft, Kühle und Schatten gerade in Ballungsgebieten sorgen und bauliche wie organisatorische Vorgaben für Kliniken, Pflegeheime, Kitas und Schulen machen. Er muss sicherstellen, dass Hitzewarnungen überall ankommen.

Doch selbst wenn die Politik dafür das nötige Geld in die Hand nähme, wird sie es allein nicht richten können. Damit Hitzeschutz funktioniert, braucht es auch ein Umdenken bei den Versorgern im Gesundheitswesen sowie in der Bevölkerung. Hitzeschutz ist nicht nur eine politische Aufgabe, sondern geht die gesamte Gesellschaft wie jeden Einzelnen an.

So müssen Ärzteschaft und die anderen Mitarbeiter im Gesundheitswesen noch mehr als bisher ihren Teil dazu beitragen, dass Patienten gut durch die Hitze kommen. Nur warnen und andere zu Investitionen auffordern reicht nicht. Praxisräume und Patientenzimmer müssen kühl gehalten und Wasserspender bereitgestellt werden. Hitzeaufklärung sollte regelmäßig Gegenstand des Arztgesprächs sein, vulnerable Gruppen spezifisch geschult werden. Bei Hitzeschäden muss wie bei anderen Notfällen auch Hilfe erreichbar sein.

Dass die Pflege maßlos überlastet ist, ist nicht zu leugnen. Hitzeschutz muss in Pflegeheimen trotzdem höher priorisiert werden. Wer als alter Mensch nicht genügend trinkt, muss daran erinnert werden, egal wie viel sonst noch zu tun ist. Ein Glas Wasser kann vor schlimmem Leid bewahren, ebenso ein Rollladen, der rechtzeitig heruntergelassen wird. Zurzeit hat Hitzeschutz in der deutschen Gesundheitsversorgung in ­vielen Bereichen jedenfalls nicht den Stellenwert, der seinem bislang unterschätzten gesundheitlichen Nutzen zukommt.

Und die Gesellschaft? Zu sehr ist in vielen Köpfen noch verankert, ein paar Hitzetage bekomme man schon rum. Dass hohe Außentemperaturen selbst gesunden Organismen viel abverlangen, ist dem Gros der Bevölkerung nicht bewusst. Konzentration, Arbeitskraft und körperliche Leistungsfähigkeit sinken drastisch bei heißem Wetter.

Die deutschen Sommer werden anders werden, sie werden ihre Unbeschwertheit ein Stück verlieren. Hitze muss als gesundheitliche Bedrohung deutlich mehr im Fokus stehen, und Verantwortung muss übernommen werden – für sich und andere. Es mag theatralisch klingen, aber der Anruf bei Opa, der ihn ans Trinken erinnert, oder ein Ventilator in der Dachwohnung der chronisch kranken Nachbarin können Leben retten, wenn es in Deutschland immer heißer wird.