Folge des Kohleausstiegs : Geht Berlin das Trinkwasser aus?

Der Kohleausstieg in der Lausitz kann verheerende Folgen für das Trinkwasser in Berlin haben. Wie sich Wasserknappheit verhindern lässt, zeigt eine neue Studie des Umweltbundesamts.

Hitze auch in diesem Jahr: Blick auf das Brandenburger Tor in Berlin Bild: dpa

Wird Berlin mit seinen bald vier Millionen Einwohnern in Zukunft das Trinkwasser ausgehen? Wird der beliebte Tourismus im Biosphärenreservat Spreewald in eine heftige Krise geraten, weil die Seen und Kanäle austrocknen?

Zwar macht der Klimawandel mit seinen trockenen Sommern vielen deutschen Regionen zu schaffen. Doch in Berlin, Brandenburg und Teilen von Sachsen könnte es in Zukunft noch schlimmer kommen. Und zwar aus Gründen, die mit der Bekämpfung des Klimawandels zu tun haben.

Alarm schlägt jetzt eine neue Studie, die für das Umweltbundesamt in Dessau erstellt wurde. Die Spree, ein 400 Kilometer langer Nebenfluss der Havel, der durch Sachsen, Brandenburg und Berlin fließt, könnte demnach in den trockenen Sommermonaten örtlich bis zu 75 Prozent weniger Wasser führen, ja stellenweise ganz trockenfallen, heißt es darin.