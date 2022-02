Vor North Carolina : Brachte eine kaputte Turbine das Flugzeug zum Abstürzen?

Acht Personen waren an Bord, als das Flugzeug am Sonntag vom Radar verschwand. Die US-Küstenwache sucht mit Helikoptern nach den Passagieren. Unter ihnen waren vier Schüler.

„Ungewöhnliche Flugbewegungen“ hatte das Flugzeug nach Angaben eines amerikanischen Fluglotsen auf dem Radar gemacht. Dann sei das Flugzeug vom Typ Pilatus PC-12 vom Radarschirm verschwunden.

Das Flugzeug war am Sonntag kurz vor der Küste von North Carolina bei den Outer Banks in den Atlantik gestürzt. An Bord waren wohl acht Menschen, vier von ihnen waren nach amerikanischen Angaben Schüler. Seit Montag läuft eine Suchaktion von Schiffen und Helikoptern der US-Küstenwache in der Hoffnung, Überlebende zu finden. Wrackteile der Maschine wurden bereits entdeckt, ein Todesopfer wurde geborgen. Die Chance, noch Überlebende zu finden ist nach Einschätzung der Küstenwache aber gering.

1800 Exemplare des Reiseflugzeugs sind ausgeliefert worden

Die maximal zehnsitzige PC-12 des Schweizer Flugzeugbauers Pilatus Aircraft gilt als sicheres und bewährtes Flugzeug. Ihre Propellerturbine vom Typ PT 6 des Herstellers Pratt&Whitney zählt zu den zuverlässigsten Flugzeugantrieben weltweit. Allerdings wird die PC-12 nur von einer einzigen Turbine angetrieben. Fällt diese aus, muss der Pilot anders als etwa in einer Zweimotorigen unmittelbar eine Notlandung einleiten. Erst vor vier Monaten ist im Oktober 2021 eine PC-12 kurz nach dem Start in Mailand in ein Industriegebiet abgestürzt. Alle acht Menschen an Bord kamen dabei ums Leben.

Die PC-12 wird üblicherweise von einer zweiköpfigen Pilotencrew gesteuert, speziell im gewerblichen Betrieb. Sie besitzt aber auch eine „Single-Pilot“-Zulassung: Es reicht also ein Pilot im Cockpit zum Steuern des Flugzeugs aus. Das wird vor allem bei privaten Flügen oder Flügen unter Sichtflugbedingungen so gehandhabt.

Erstmals hob am 31. Mai 1991 eine PC-12 vom Pilatus-Werksflugplatz im schweizerischen Buochs ab. Ob der zu dieser Zeit riskante Plan des Unternehmens aufgeht, ein Reiseflugzeug mit lediglich einer Propellerturbine anzubieten, wusste damals niemand. Aufgrund der legendär hohen Zuverlässigkeit des verwendeten Triebwerks PT 6 waren die Verantwortlichen überzeugt, dass ein Triebwerk genüge, was zu wesentlich geringeren Betriebskosten führt. Das Konzept ist erfolgreich. Denn bis Jahresbeginn 2022 sind inzwischen mehr als 1800 Exemplare dieses Typs ausgeliefert worden.

Einen direkten Wettbewerber in diesem Flugzeugsegment gibt es erst seit Kurzem. Denn der US-Hersteller Beechcraft hat ein ebenfalls einmotoriges Konkurrenzmodell mit Namen Denali entwickelt, das vor wenigen Wochen seinen Erstflug hatte. Bis diese ebenfalls maximal zehnsitzige Maschine aber ihre Luftfahrtzulassung erhält dürfte es noch einige Zeit dauern. Bei Pilatus ist die PC-12 durch stetige Evolution mittlerweile zur Version PC-12 NGX weiterentwickelt worden.

Es gibt die Maschine auch in einer Variante als Ambulanzflugzeug. Die Turboprop ist dank seines Einziehfahrwerks mehr als 500 Kilometer in der Stunde schnell. Zudem hat sie eine sogenannte Druckkabine und kann damit oberhalb des Wettergeschehens fliegen. Die PC-12 ist zudem der Bestseller in der Typen-Palette des schweizerischen Flugzeugbauers.