Absturz in Nepal : Was ist die ATR 72 für ein Flugzeug?

Aktualisiert am

Was ist die ATR 72 für ein Flugzeug?

Eine ATR 72-500 fliegt durch die Luft. Bild: Reuters

In der Nähe von Pokhara in Nepal ist ein Flugzeug abgestürzt. Es handelt sich um eine ATR 72. Was ist das für ein Flugzeug?