Aktualisiert am

Flugbetrieb in Schönefeld eingestellt

Wegen Weltkriegsbombe : Flugbetrieb in Schönefeld eingestellt

Am Berliner Flughafen Schönefeld ist der Flugbetrieb wegen einer Weltkriegsbombe eingestellt worden. Die Entschärfer sind an Ort und Stelle und verschaffen sich einen Überblick.

Am Berliner Flughafen Schönefeld ist der Flugbetrieb am Freitagmittag wegen einer Weltkriegsbombe eingestellt worden. Die Bombe sei bei Bauarbeiten an einem Rollweg entdeckt worden, sagte ein Flughafensprecher. „Die Entschärfer sind vor Ort und verschaffen sich zunächst einen Überblick.“ Wie lang der Flugbetrieb unterbrochen bleibt, lasse sich noch nicht abschätzen.