Migration nach Amerika : „Bitte lassen Sie mich durch“

Eine Frau aus Guatemala fleht an der mexikanischen Grenze Soldaten an. Sie möchte mit ihrem Sohn die Grenze in die Vereinigten Staaten passieren. Ein Foto macht Schlagzeilen – dabei bewertet die Mehrheit der Mexikaner das Thema Migration eindeutig.

Ein Bild eines bewaffneten mexikanischen Soldaten, der eine weinende Migrantin und ihr Kind davon abhält, in die Vereinigten Staaten zu gelangen, verbreitet sich in den sozialen Netzwerken und sorgt in Mexiko für Schlagzeilen. Das Foto der Nachrichtenagentur Reuters, das als eines von mehreren die Begegnung zeigt, steht exemplarisch für die derzeitige Situation von Migranten in dem zentralamerikanischen Land: Zuletzt hatte sich die Lage für Migranten in Mexiko verschärft. Hintergrund ist, dass auf Druck von Washington hin das mittelamerikanische Land einen neuen Sicherheitsplan umgesetzt hat.

Auf den Fotos sieht man einen Soldat in einem trockenen Flussbett zwischen der mexikanischen Stadt Juárez und texanischen El Paso. Er hält eine Schusswaffe auf den Boden gerichtet. Die Frau, die sich gegenüber dem Fotografen als Lety Pérez aus Guatemala ausgibt, weint und greift nach ihrem kleinen Sohn. In einem Video, das am Mittwoch von der mexikanischen Zeitung „El Universal“ veröffentlicht wurde, bittet die Frau die Nationalgarde, sie und ihren Jungen die Grenze in die Vereinigten Staaten passieren zu lassen.

„Lassen Sie mich gehen, ich bitte Sie“, schluchzt die Frau wiederholt. „Lassen Sie nicht zu, dass sie uns zurückschicken. Ich möchte meinem Sohn ein besseres Leben ermöglichen.“

Viel Aufmerksamkeit auf Twitter

Das Bild und die Geschichte erlebte anschließend eine mediale Karriere: Der ehemalige mexikanische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Arturo Sarukhan, teilte das Foto auf Twitter und nannte es das „Bild des Tages“. Ebenso der ehemalige mexikanische Präsident Felipe Calderón teilte den Beitrag und schrieb dazu: „Was für eine Schande!“. Calderón war ein ausgesprochener Kritiker der verstärkten Einwanderungspolitik des aktuellen Präsidenten López Obrador.

Trump hatte Mexiko im Mai und Juni Strafzölle angedroht, wenn das Nachbarland nicht aktiver gegen Migranten auf dem Weg in die Vereinigten Staaten vorgehe. Mexiko liegt auf der Route aus den zentralamerikanischen Staaten Honduras, El Salvador und Guatemala, die vor Armut und Gewalt in ihrer Heimat fliehen.

Mehrheit der Mexikaner für Abschiebung

Am 7. Juni kam es zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten dann zu einer Einigung. Mexiko sagte zu, stärker gegen illegale Einwanderung vorzugehen. López Obrador schickte fast 21.000 Mitglieder der neu gebildeten Nationalgarde an die südliche und nördliche Grenze Mexikos. In den sechs Wochen seit der Vereinbarung zwischen Mexiko und Washington sei die Zahl der Migranten um mehr als 36 Prozent gesunken, sagte Außenminister Marcelo Ebrard gegenüber Reportern kürzlich. Viele Mexikaner unterstützen eine strengere Durchsetzung der Einwanderungsbestimmungen.

In einer vor kurzem von der mexikanischen Zeitung „Reforma“ und der „Washington Post“ veröffentlichten Umfrage sagen sechs von zehn befragten Mexikanern, dass Migranten eine Belastung für ihr Land seien. 55 Prozent gaben an, dass sie die Abschiebung von Zentralamerikanern unterstützen, die bei der Durchreise von Mexiko in die Vereinigten Staaten gefasst wurden.

Sarukhan, der ehemalige mexikanische Botschafter in den Vereinigten Staaten, zeigt sich besorgt: „Viele Mexikaner müssen einen genauen Blick in den Spiegel werfen. Die schleichende und herzlose Fremdenfeindlichkeit in Mexiko ist inakzeptabel und unpassend für ein Land, aus dem fünf Millionen Menschen ohne Papiere in den Vereinigten Staaten leben“, sagte er den amerikanischen Hörfunksendern „NRP“.

Der Fotograf von Reuters dokumentierte die Szene der flehenden Mutter weiter: Die Grenzwachen auf den gezeigten Bildern stellten sich der guatemaltekischen Frau in den Weg. Auf Anordnung des Militärs ist es nicht gestattet, Migranten festzunehmen und nur dann einen Einwanderungsbeamten zu rufen, wenn eine Inhaftierung erforderlich ist. Der Nationalgardist befolgte diese Anweisungen. Am Ende sieht man die Frau und ihr Kind das Flussbett in Richtung El Paso im Norden überqueren, wo in der Ferne mehrere amerikanische Zoll- und Grenzschutzfahrzeuge stehen.