Warme und sehr feuchte Luftmassen einerseits, ein Tiefdruckgebiet andererseits – diese Mischung sorgt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an diesem Wochenende für kräftige Gewitter und Schauer, die auch lokal Starkregen bedeuten können.

Im Süden Deutschlands müsse am Samstag zudem örtlich mit schweren Sturmböen und Hagel gerechnet werden, so die DWD-Meteorologen. So müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg bis in die Nacht zum Sonntag hinein auf Unwetter einstellen. Örtlich seien Gewitter mit Starkregen bis 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel mit rund drei Zentimeter großen Körnern und stürmische Böen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag mit.

Beim Einschlag eines Blitzes in einen Baum sind im Landkreis Esslingen sechs Menschen verletzt worden, drei davon lebensgefährlich. Sie hätten sich wohl am Samstag zum Schutz vor einem Gewitter unter den Baum in der Gemeinde Unterensingen gestellt, sagte ein Polizeisprecher. Nähre Angaben zu den Verletzten waren zunächst unklar. Der Einsatz lief am Nachmittag noch.

Starker Regen am Niederrhein

Am Samstagvormittag sind kräftige Schauer mit Starkregen über Gebiete am Niederrhein und im Münsterland niedergegangen. Dabei fielen mancherorts Mengen zwischen 10 und 19 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Essen mitteilte. Gewitter gab es nur vereinzelt. Gegen Abend sollte sich das Wetter wieder beruhigen.

In Sachsen zeigt sich der Samstag unstet. Während es in Ostsachsen zunächst trocken und warm blieb, erreichten den Westen des Freistaates erste Regengüsse und Gewitter. In Dresden wurden laut DWD bei Sonnenschein 30 Grad gemessen, in Leipzig blieben die Werte bei wolkenverhangenem Himmel deutlich darunter. Für Sonntag sagte der DWD trockenes Wetter voraus, danach müsse wieder mit mehr Niederschlag gerechnet werden.

Kräftige Gewitter am Sonntag erwartet

Am Sonntag sind vor allem im Süden kräftige Gewitter zu erwarten, während im Norden und in der Mitte etwas trockenere und stabilere Luft für Beruhigung sorgt. Diese Stabilisierung hält allerdings nicht an, denn schon zum Wochenbeginn sorgt auch im Norden feuchte Luft für Gewitterpotential. Im äußersten Norden und Nordwesten liegen die Höchsttemperaturen bei 22 bis 25 Grad, sonst 25 bis 32 Grad mit den höchsten Werten in Südostbayern.

Mindestens bis zur Wochenmitte bleibt es damit unbeständig mit kräftigen Schauern und Gewitter, hieß es. Die Temperaturen bleiben dabei sommerlich. Im Süden und Osten wird es schwülheiß. Dort sind zum Wochenbeginn bis zu 33 Grad zu erwarten.